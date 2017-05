C’est sous un beau ciel bleu que s’ouvre cette séance de qualifications, avec plus de 25 °C dans l’air, et une piste qui atteint les 42 °C. Les pilotes font la queue dans la voie des stands pour prendre la piste, ce qu’ils peuvent enfin faire à 15h55. Seuls les pilotes PREMA restent dans leur stand. Après le premier tour lancé de chaque pilote (sauf Fuoco et Leclerc), c’est Jordan King qui est en haut de la feuille des temps, en 1.29.585. Le Britannique devance alors De Vries et Matsushita.

Alors que les pilotes déjà en piste tentent de réaliser un deuxième tour chrono après un tour au ralenti, Leclerc et Fuoco sortent des stands. Du coup, les deux pilotes PREMA effectuent leur tour lancé au moment où tous leurs concurrents rentrent aux stands pour la pause de mi-séance et ils n’ont pas de souci de trafic. A l’issue de son unique tour chrono sur ce relai, Leclerc prend la deuxième place. Fuoco est huitième et choisir lui de continuer pour essayer d’améliorer : mais l’Italien échoue dans sa tentative et rentre aux stands.

Pendant ce temps, les pilotes de toutes les autres équipes sont eux revenus en piste. Malgré le fait d’avoir amélioré son premier secteur, King ne parvient pas à améliorer son chrono, mais Nyck De Vries ne perd pas l’occasion : le Néerlandais réalise un meilleur chrono en 1.29.550 et s’empare de la pole provisoire, de peu devant King.

Il reste alors huit minutes et peu de pilotes sont encore sur la piste. C’est le cas de Luca Ghiotto, qui parvient à améliorer encore un peu le meilleur temps de Vries ! L’Italien prend la pole provisoire en 1.29.478. D’autres pilotes sortent alors des stands pour essayer de battre ce nouveau temps de référence, mais Jeffri s’arrête sur la piste et un drapeau rouge est agité pour dégager la Trident. Le chrono est arrêté alors qu’il reste presque 6 minutes.

Une fois la voiture de Jeffri évacuée, la séance reprend. et les pilotes n’ont l’occasion de réaliser qu’un seul tour lancé. Les trois premiers (Ghiotto, De Vries et King) restent aux stands, préférant conserver leurs pneus qui ont déjà 9 ou 10 tours à leur actif. Alors que le drapeau à damiers est agité, Charles Leclers surgit et prend la pole position ! 1.29.285, le Monégasque a creusé l’écart en tête et en plus n’a que peu usé ses pneus puisqu’il n’a fait que 7 tours.

Leclerc et sa PREMA partiront donc en pole demain après-midi pour la course 1, devant Ghiotto, De Vries et King. Albon s’élancera en cinquième position, avec Rowland à ses côtés : les deux hommes ne sont séparés que par 12 millièmes. Norman Nato est huitième devant Fuoco, Latifi et Matsushita.

Chronos :

1. - Charles Leclerc - PREMA Racing - 1:29.285 - 7 laps

2. - Luca Ghiotto - RUSSIAN TIME - 1:29.478 - 10

3. - Nyck De Vries - Rapax - 1:29.550 - 10

4. - Jordan King - MP Motorsport - 1:29.585 - 9

5. - Alexander Albon - ART Grand Prix - 1:29.732 - 10

6. - Oliver Rowland - DAMS - 1:29.744 - 9

7. - Norman Nato - Pertamina Arden - 1:29.790 - 7

8. - Antonio Fuoco - PREMA Racing - 1:29.834 - 8

9. - Nicholas Latifi - DAMS - 1:29.885 - 9

10. - Nobuharu Matsushita - ART Grand Prix Trident - 1:29.975 - 9

11. - Louis Delétraz - Racing Engineering - 1:30.046 - 10

12. - Ralph Boschung - Campos Racing - 1:30.065 - 10

13. - Artem Markelov - RUSSIAN TIME - 1:30.177 - 8

14. - Sergio Sette Camara - MP Motorsport - 1:30.231 - 10

15. - Roberto Merhi - Campos Racing - 1:30.389 - 8

16. - Johnny Cecotto - Rapax - 1:30.441 - 9

17. - Sean Gelael - Pertamina Arden - 1:30.772 - 9

18. - Gustav Malja - Racing Engineering - 1:30.814 - 9

19. - Sergio Canamasas - Trident - 1:31.148 - 9

20. - Nabil Jeffri - Trident - 1:32.303 - 6