C’est sous un grand ciel bleu que s’ouvre cette séance de qualifications et les pilotes prennent la piste pour leurs premières tentatives. Russell sort large mais rejoint la piste sans encombre, alors que Sette Camara - extrêmement lent - semble victime de soucis mécaniques et retourne aux stands. Pendant ce temps, Latifi s’empare du meilleur temps devant Ghiotto et Fuoco, mais les chronos continuent de tomber.

Albon colore de violet le premier et le deuxième secteur avant de faire une petite erreur dans le troisième, au dernier virage... mais cela lui suffit quand même pour prendre la pole provisoire. De Vries se place juste derrière lui, et la session est ensuite interrompue par un drapeau rouge. Santino Ferrucci a mis sa Trident dans un mur : l’horloge s’arrête alors qu’il reste 17 minutes d’essais. Les équipes en profitent pour transformer cette pause en préparation de leurs ultimes essais de tours chronos.

Au feu vert, seule une voiture prend la piste : la DAMS de Latifi. Cela semble lui profiter puisque le Canadien prend la deuxième place. Albon - son coéquipier - décide de sortir profiter lui aussi de la piste sans trafic : là encore l’option semble la bonne puisque le Thaïlandais améliore encore son temps et signe un chrono d’1.28.142.

Il reste à présent dix minutes dans cette séance de qualifications, et comme d’habitude les voitures se ruent toutes ensemble en piste... sauf Latifi et Albon qui prennent le chemin inverse en rentrant dans la voie des stands. Sette Camara reste encore un peu coincé aux stands suite à son problème, puis finit par pouvoir sortir.

Chez DAMS, la tension est au maximum : vont-ils pouvoir conserver leur première ligne ? Aitken fait trembler l’écurie française en s’intercalant entre Albon et Latifi. C’est ensuite De Vries, Ghiotto et Russell qui passent devant le Canadien, mais personne n’est en mesure d’aller chercher le chrono d’Alex Albon.

Le jeune pilote thaïlandais Alex Albon prend donc la pole position pour la course longue de demain, après avoir remporté sa première victoire à Bakou. Il sera accompagné de Nyck De Vries en première ligne. On trouve Ghiotto et Russell et deuxième ligne, puis Aitken et Latifi en troisième ligne. Makino partira septième devant le leader du championnat, Lando Norris. Boschung et Merhi complètent le top 10. Markelov, spécialiste des remontées, ne partira que 19è : du spectacle en perspective !