Le Britannique Alexander Albon a signé le meilleur temps des essais libres disputés à Barcelone, lors d’une séance interrompue par deux drapeaux rouges. Le pilote DAMS a devance Sergio Sette Camara de près de trois dixièmes et Luca Ghiotto, qui a amené sa monoplace Campos Racing au troisième rang à près d’une demi-seconde.

Nyck De Vries a terminé au quatrième rang devant Lando Norris, qui avait pourtant été le premier à signer un chrono représentatif lors de cette séance. Néanmoins, il a été devancé par Sette Camara puis par Albon, qui s’est porté en haut du classement avec un temps de 1’29"327, le meilleur chrono de cette séance.

Santino Ferrucci et Ralph Boschung ont été les deux pilotes à cause desquels le drapeau rouge a été déployé, mais ils n’ont pas été les seuls à envoyer leur monoplace hors de la piste, Antonio Fuoco, Maximilian Gunther, Tadasuke Makino et Artem Markelov faisant aussi partie des fautifs.

Derrière Norris, Fuoco, Roberto Merhi suivent aux sixième et septième rangs, devant le pilote dominateur de Bakou, George Russell ainsi que Roy Nissany et Jack Aitken qui conclut le top 10.