Les pilotes s’apprêtent à disputer la première séance de qualifications en Europe cette saison et deux des quatre favoris ont été touchés par des problèmes mécaniques ce matin.

Vettel s’est arrêté dans la voie des stands et une fuite d’eau a été trouvée sur sa Ferrari, ce qui a poussé l’équipe italienne à installer un nouveau moteur sur la SF-70H de l’Allemand. L’Allemand a d’ailleurs quelques mots de remerciement pour ses mécaniciens dans son tour d’installation.

Victime lui aussi d’une fuite d’eau ce matin, Valtteri Bottas possède l’ancien moteur sur sa voiture et devrait en voir ses performances amoindries, ce qui pourrait lui poser problème pour se battre pour la pole position.

Q1 - 18 minutes

Avec plus de deux secondes d’écart entre les deux composés pneumatiques les plus tendres, personne n’aura d’autre choix que de chausser les pneus tendres pour participer à cette Q1.

Coup de théâtre dès le début de cette séance puisque quelques secondes après avoir remercié son équipe, Vettel est au ralenti et son ingénieur de course lui indique d’arrêter la voiture. Après avoir demandé s’il y est contraint, il reçoit l’ordre de tenter de ramener sa monoplace blessée au garage.

Le drapeau jaune est agité tout juste après car Romain Grosjean est parti en tête à queue à la chicane ! C’est la confirmation des difficultés rencontrées par les pilotes sur ce freinage en appui, car c’est l’arrière de la voiture qui a décroché.

Vettel a finalement continué son chemin et signe la première référence en 1’20"939, probablement dans un état d’esprit assez peu confiant. Bottas se place dans le même dixième que l’Allemand tandis que Lewis Hamilton améliore en 1’20"511.

Ericsson signe un très bon temps, bien qu’à plus de deux secondes des meilleurs, en devançant provisoirement les Haas, Stroll et Vandoorne. Sainz et Massa prennent les quatrième et cinquième places provisoires, avant que les Red Bull ne s’intercalent.

Alonso prend la septième place provisoire et semble tirer un regain de performance à la simple idée d’être devant son public. Räikkönen signe enfin son premier tour chronométré à six dixièmes de Lewis Hamilton.

Pérez et Ocon se placent dans le top 10 provisoire, à cinq minutes du terme de cette Q1. Force India aurait-elle suivi un programme différent des autres équipes jusqu’à ce matin ? Ce sont en tous cas les Haas qui semblent en difficulté pour le moment et vont devoir maximiser leur dernière tentative.

Räikkönen continue de tourner pour chercher de la performance et améliore, à deux dixièmes de Lewis Hamilton. Grosjean améliore et remonte au septième rang. Une progression fulgurante pour le Français et une confirmation des faibles écarts entre les équipes poursuivantes, car même les Sauber semblent capables de rester dans une fourchette de plus ou moins deux secondes des leaders !

Magnussen suit son équipier et remonte à la huitième place, avec cependant moins d’une demi-seconde de marge sur la première place éliminatoire. Wehrlein améliore à son tour mais de peu, tout comme Alonso qui revient à la dixième place. Hulkenberg est seulement douzième, Ericsson ne se met pas à l’abri et va être éliminé tout comme Vandoorne et Stroll.

Surprise avec Kvyat qui n’améliore pas et reste 20e ! Le Russe n’y est pas ce week-end. Ericsson est le premier éliminé devant un trio qui est malheureusement habitué à ne pas franchir cette étape, à savoir Palmer, Stroll et Vandoorne, et donc Kvyat qui fermera la marche demain au départ.

Q2 - 15 minutes

Les Mercedes sortent immédiatement des stands et Bottas se rate au premier virage de sa tentative chronométrée. Il effectue un petit blocage qui ne devrait pas avoir abîmé les pneus qu’il est censé utiliser au départ demain.

Hamilton signe la première référence en 1’20"210, quatre dixièmes devant Kimi Räikkönen qui établit un temps similaire à sa première tentative de Q1 et dont l’ingénieur de piste semble assurer qu’il est capable d’aller aussi vite que Lewis Hamilton.

Bottas signe son premier temps en 1’20"300, soit moins d’un dixième plus lent que son équipier ! Le Finlandais semble pouvoir se battre pour la pole position malgré son moteur non évolué, changé ce midi.

Sainz est également très rapide devant ses compatriotes puisqu’il s’empare provisoirement de la quatrième place avant d’être dépassé par Ricciardo et Verstappen. Ocon suit pour le moment l’Espagnol et en devance un autre après un beau chrono d’Alonso.

Vettel signe un temps de 1’20"295, soit 85 millièmes de retard sur Hamilton et 5 millièmes de seconde plus rapide que Bottas. Les écarts sont très faibles et il semble que nous ayons trois voire quatre candidats à la pole position.

Après la première tentative de chaque pilote, il y a cinq dixièmes entre la 7e et la 14e place, le passage en Q3 est décidément très cher cette saison. Devant, les Red Bull se sont rapprochées à une demi-seconde de la meilleure performance de Lewis Hamilton.

Nico Hulkenberg lance les hostilités pour cette deuxième tentative et neuf pilotes sont en piste pour se disputer quatre places en Q3, tandis que les Mercedes, Ferrari et Red Bull ne reprennent pas la piste.

Hulkenberg et Grosjean améliorent leur premier secteur, contrairement à Alonso. Le pilote Renault prend la 8e place provisoire alors que Grosjean se rate encore à la chicane et rentre aux stands !

Alonso prend la 7e place provisoire, battu par Ocon. Massa prend la 8e place, Wehrlein améliore légèrement mais ce n’est pas suffisant. Magnussen élimine Sainz et Pérez, dernier à passer la ligne, est 9e !

Les deux Force India sont en Q3, mais c’est surtout Fernando Alonso qui y parvient au volant de sa catastrophique MCL32 !

Magnussen est éliminé, tout comme Sainz et Hulkenberg. Grosjean paye son erreur cash et partira 14e demain juste devant Wehrlein.

Q3 - 12 minutes

La pole position devrait se jouer entre les pilotes Mercedes et Sebastian Vettel, qui se tenaient en un seul dixième en Q2, voire Kimi Räikkönen si le Finlandais arrive à trouver de nouveau un bon rythme.

Derrière les Red Bull, qui ne devraient pas jouer mieux que la 4e place, les deux Force India et la Williams de Massa vont viser une 7e place tandis qu’Alonso aura fort à faire pour faire mieux que 10e.

Temps après Q2 :