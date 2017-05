La cinquième manche de la saison se dispute sur le circuit de Barcelone, théâtre depuis de nombreuses années du Grand Prix d’Espagne, mais aussi du retour en Europe.

Suite à un petit problème sur le moteur de Vandoorne, McLaren a encore été contrainte de changer des pièces qui infligent une nouvelle pénalité de dix places au Belge. Heureux dans son malheur, il ne perdra qu’une place puisqu’il s’est qualifié 19e.

La météo est au beau fixe au nord de l’Espagne et les températures devraient suffire à imposer une stratégie à deux voire trois arrêts car les pneus les plus résistants, les durs, ne seront pas utilisés cet après-midi à cause de performances médiocres.

Tous les pilotes partent en pneus tendres neufs afin d’essayer de faire un premier relais correct. Le tour de chauffe se passe sans encombres malgré un départ légèrement poussif pour Fernando Alonso.

Vettel prend le meilleur envol et se porte à hauteur de la Mercedes de Hamilton tandis que derrière, Bottas, Räikkönen et les Red Bull prennent un très bon départ ! A trois de front, Bottas, Räikkönen et Verstappen se touchent et la Ferrari subit une rupture de suspension, la course du Finlandais est terminée tandis que Verstappen a un souci d’aileron voire de suspension !

Vettel mène devant Hamilton, Bottas et Ricciardo. Derrière, Pérez et Ocon sont en embuscade devant Hulkenberg, Magnussen, Sainz et Grosjean ! Alonso a été poussé hors de la piste dans le premier virage et pointe à la onzième place. Felipe Massa a également été touché dans l’incident du premier tour.

Verstappen abandonne à son tour, la Red Bull est poussée au fond du garage ! Massa et Palmer passent par les stands.

Comme à son habitude, Sainz est à l’aise à Barcelone et attaque Magnussen qui ferme la porte ! Les deux hommes perdent un peu de temps et sont sous la menace de Grosjean et Alonso qui roulent roues dans roues.

La direction de course annonce qu’aucune pénalité ne sera infligée à Räikkönen et Verstappen suite au contact du premier tour puisque les deux hommes ont de toute manière abandonné.

Massa est en revanche sous enquête pour avoir envoyé Fernando Alonso hors de la piste, bien que cela ait coûté au Brésilien une crevaison.

Vettel roule environ un dixième plus vite que Hamilton par tour et pointe, après sept boucles, deux secondes et demie devant le Britannique. Bottas est déjà à plus de huit secondes et n’arrive pas à suivre le rythme des deux leaders.

Plus rapide que Grosjean, Fernando Alonso explique à son équipe être retenu par le Français et il se pourrait qu’il décide conjointement avec ses ingénieurs d’anticiper son arrêt. Devant, Mercedes demande à Bottas de hausser son rythme puisqu’il rend six dixièmes au tour à Vettel et Hamilton et qu’il ne permet pas à Mercedes, pour le moment, de jouer à deux contre un avec Vettel.

Ce dernier signe d’ailleurs le meilleur tour en course en 1’25"806 pendant que Hamilton améliore le sien en 1’25"899.

Carlos Sainz s’impatiente derrière Magnussen qui se défend très bien en utilisant toute la largeur de la piste pour conserver sa 8e place. Grosjean et Alonso se rapprochent de nouveau des deux hommes et l’Espagnol est vraiment collé à la Haas du Français.

Vettel fait une petite erreur et Hamilton lui reprend quelques dixièmes pour la première fois depuis plusieurs boucles. Les commissaires annoncent qu’aucune pénalité ne sera infligée à Massa pour l’incident du premier tour. En revanche, il semblerait que Bottas soit également sous enquête puisque c’est lui qui a touché Räikkönen et envoyé le Finlandais dans Verstappen, causant l’abandon des deux hommes.

Alonso s’arrête après 12 tours pour ne pas perdre plus de temps derrière Grosjean ! Il est suivi dans la voie ds stands par Stroll puis Vandoorne qui passe derrière son équipier dans le garage McLaren.

Hamilton inverse la tendance et repasse en dessous des deux secondes de retard derrière Vettel, sur ordre de son équipe qui espère le faire passer devant l’Allemand pendant les arrêts.

En lutte depuis le début de course, Magnussen et Sainz s’arrêtent et manquent de s’accrocher en ressortant, Sainz passe par l’herbe d’un geste rageur à l’accélération ! L’Espagnol se plaint d’avoir été poussé par le pilote Haas.

Vettel s’arrête à son tour et repart quatrième, il va maintenant falloir accélérer rapidement pour l’Allemand mais aussi ne pas perdre de temps derrière la Red Bull de Ricciardo, dont il est ressorti à quelques dixièmes.

Bottas ne sera pas pénalisé pour l’incident du départ mais les commissaires notent en revanche l’incident entre Magnussen et Sainz dans la voie des stands.

Vettel perd un peu de temps derrière Ricciardo mais se débarrrasse de la Red Bull dans la ligne droite au moment où Lewis Hamilton signe le meilleur tour en course ! L’Allemand a intérêt à accélérer s’il veut faire ressortir le pilote Mercedes derrière lui.

Hulkenberg s’arrête à son tour et ressort devant Magnussen et Sainz qui ont tous deux dépassé Daniil Kvyat. Le Russe n’est nulle part, comme hier, et laisse simplement ses concurrents passer.

Vettel signe le meilleur temps en course en 1’24"901, soit plus d’une seconde de mieux que Hamilton dans la 16e boucle ! Ocon rentre à son tour tandis que Magnussen se plaint du comportement de Sainz dont il estime qu’il aurait pu l’entraîner avec lui dans un accident en roulant dans l’herbe.

Hamilton poursuit en piste malgré le temps perdu face à Vettel, peut-être pour tenter une stratégie en deux arrêts, mais perd maintenant deux secondes au tour sur Vettel ! Kvyat résiste à Alonso qui se montre pressant pour le gain de la 13e place.

Hamilton roule plus lentement que Bottas et semble avoir du mal à garder le cap physiquement au volant, ce qui est très étonnant venant du triple champion du monde. Pérez s’arrête à son tour et repart juste devant Ocon, les deux hommes réalisent de nouveau une performance fantastique pour Force India.

Hamilton reprend ses esprits et accélère mais perd encore une seconde sur Vettel qui est revenu à 15 secondes ! Grosjean s’arrête alors qu’il avait hérité de la 5e place suite aux arrêts de ses concurrents et repart derrière Sainz.

De nouveau, les commissaires choisissent de laisser les pilotes se battre et ne pénalisent pas Sainz et Magnussen pour le rodéo de l’Espagnol dans la voie des stands. Le ralenti montre que les mécaniciens de Force India ont perdu du temps au moment de retirer la roue avant de la monoplace de Pérez.

Hamilton s’arrête au tiers de la course ! Il ressort troisième, nettement derrière Sebastian Vettel qui est en train de revenir sur Valtteri Bottas qui ne s’est toujours pas arrêté ! La Ferrari est pour l’instant plus à son avantage que les Mercedes.

Ricciardo s’arrête en même temps que Hamilton et les deux hommes sont ressortis en pneus médiums, contrairement à Vettel qui a chaussé lors de son arrêt un deuxième train de pneus tendres. Le voila revenu dans le sillage de Valtteri Bottas qui va devoir retenir la Ferrari pour faire le jeu de Hamilton !

Vettel attaque avec le DRS mais Bottas garde l’extérieur et défend sa position ! C’est maintenant Vettel qui perd deux secondes au tour sur Hamilton grâce à Bottas qui fait magnifiquement le jeu de son équipe ! Le Finlandais se rate mais garde la première place et fait perdre une seconde pleine de plus à Vettel, quelle mauvaise opération pour lui !

Bien décidé à passer, Vettel feint de passer à gauche et plonge à droite, met deux roues dans l’herbe et attaque à l’intérieur de la Mercedes pour prendre la tête de la course !

Selon la tenue des pneus médiums, s’ils permettent à Hamilton d’aller au bout de la course, Vettel a peut-être perdu gros, d’autant que Bottas laisse passer Hamilton au tour suivant dans la ligne droite des stands.

Le Finlandais effectue son premier arrêt et ressort à 29 secondes de Vettel, seulement 6 secondes devant Ricciardo. La lutte pour la victoire va se jouer entre Vettel et Hamilton !

De manière surprenante, Wehrlein ne s’est pas encore arrêté et continue à tourner dans des temps corrects, il est 7e et pourrait bien tenter un seul arrêt !

Ericsson dépasse Alonso et relègue ce dernier à la 14e place. L’euphorie aura été de courte durée pour celui qui s’envolera pour Indianapolis dans la soirée, afin de commencer demain les essais pour la classique américaine qui se disputera dans deux semaines. Meilleur tour en course pour Valtteri Bottas qui reprend une seconde au tour à Vettel et deux à Hamilton.

L’ingénieur de Lewis Hamilton lui demande d’accélérer le rythme pour réduire l’écart, ce que le pilote ne pense pas possible dans l’état actuel des choses. Il faudra attendre que chacun ait changé de gommes et que la Mercedes soit en pneus tendres face aux médiums de la Ferrari.

Les affaires du Britannique ne s’arrange pas lorsqu’il double Marcus Ericsson, perdant une poignée de dixièmes supplémentaires sur la manœuvre. Alonso s’arrête une deuxième fois.

Massa attaque Vandoorne, le Belge met un coup de volant et va toucher la Williams, ce qui provoque une rupture de suspension immédiate ! La voiture de sécurité virtuelle est déployée car la McLaren s’immobilise dans les graviers du premier virage. Une résistance inutile qui coûte cher au Belge.

Wehrlein en profite pour s’arrêter pour la première fois de la course. Il est accompagné aux stands par Hulkenberg, Magnussen, Kvyat et Ericsson.

Les deux Force India rentrent également coup sur coup tandis que les mécaniciens de Mercedes se préparent mais Hamilton ne rentre pas.

Sainz et Grosjean rentrent également aux stands et l’Espagnol ressort devant Kevin Magnussen.

Hamilton rentre finalement aux stands et ressort à 24 secondes de Vettel ! La course est relancée de manière un peu anarchique et Sainz attaque Wehrlein qui se défend héroïquement.

Sebastian Vettel va devoir s’arrêter rapidement car il perd beaucoup de temps face aux pneus neufs de Hamilton, et la Scuderia s’exécute ! Ce n’était pas une superbe idée de ne pas le faire rentrer un tour plus tôt.

Les deux hommes sont côte à côte ! Vettel tient sa place et garde la première place mais l’Allemand n’a aucune marge et des pneus moins bons !

Hamilton est revenu en piste de manière désorganisée mais il semblerait que ce soit surtout un incident de course car le Britannique se plaint d’avoir été poussé hors piste.

Il attaque au tour suivant avec le DRS et les pneus tendres de la Mercedes font un effet non négligeable !

Panne moteur pour Bottas ! Mercedes avait mis l’ancien moteur dans la W08 hier et celui-ci n’a pas tenu ! Devant, Vettel et Hamilton sont dans le trafic et Vettel se fait une place au milieu de Haas en profitant du DRS.

Sainz ne se montre pas très coopératif pour laisser passer les leaders mais les deux hommes s’en défont, ainsi que de Wehrlein.

L’écart est toujours de six dixièmes entre Vettel et Hamilton, le Britannique a l’avantage du rythme de ses gommes mais va devoir les économiser puisqu’il doit parcourir 28 tours en tendres. Derrière, c’est Daniel Ricciardo qui signe le meilleur tour en course !

La zone de DRS est toujours difficile pour Vettel qui voit Hamilton revenir, mais il garde l’avantage ! C’est très serré entre les deux pilotes qui totalisent, à eux deux, sept couronnes mondiales.

Vettel se sert de Nico Hulkenberg pour avoir le DRS et se mettre à l’abri de Lewis Hamilton durant une boucle supplémentaire. Ils ne sont plus que 5 dans le même tour !

Carlos Sainz n’a pas réussi à se défaire de Wehrlein et son équipe lui met la pression, ce qui pousse l’Espagnol à renvoyer son ingénieur dans les cordes en lui disant de le laisser tranquille.

Meilleur tour pour Hamilton qui est dans le sillage de la Ferrari et plonge à l’extérieur ! Il le passe avant même le premier virage et prend la tête de la course !

Vettel dit à la radio qu’il n’avait aucune chance et son ingénieur lui conseille de ne pas laisser tomber puisque Hamilton pourrait rencontrer des difficultés avec ses gommes en toute fin de course. Cependant, la Mercedes a déjà pris deux secondes de marge en un seul tour.

Hamilton se plaint de la surchauffe de ses gommes et annonce devoir gérer leur température. Prévenu par radio des ennuis de son rival, Vettel s’agace : "Ils auraient pu surchauffer plus tôt, quand j’étais devant lui".

A quinze tours de l’arrivée, Hamilton possède un peu plus de deux secondes d’avance sur Vettel et près d’une minute sur Ricciardo ! Pérez et Ocon suivent au pied du podium pour ce qui serait un résultat énorme de Force India. Hulkenberg est sixième devant Wehrlein qui marquerait également des points très importants pour Sauber. L’Allemand devance Sainz, Magnussen et Kvyat mais va voir son temps augmenté de 5 secondes après une pénalité reçue pour son entrée dans les stands.

Marcus Ericsson prend la 12e place à Lance Stroll, ce qui ne va pas arranger la cote du pilote Williams qui est désormais juste devant Massa, alors que le Brésilien a vécu une crevaison en début de course.

Wehrlein se détache de Sainz et surtout de Magnussen, à qui il reprend en moyenne sept dixièmes au tour, et l’Allemand est en train d’assurer une 8e place pour Sauber.