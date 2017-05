Suite aux essais de la veille, la FIA a décidé de renforcer l’effet du DRS sur la longue ligne droite du circuit de Barcelone et a allongé la zone d’utilisation du système de 100 mètres. Aucun changement n’a été effectué sur la deuxième zone, à l’autre bout du circuit, mais les temps en seront forcément améliorés.

La séance n’est même pas commencée que Mercedes procède au démontage de la W08 de Bottas, suspectant un gros problème au niveau du moteur. La séance est commencée depuis quelques minutes quand la nouvelle tombe, une fuite d’huile a été repérée et l’équipe s’affaire à changer le bloc propulseur.

Les pilotes commencent la séance en pneus médiums, à l’exception de Fernando Alonso qui est encore sur son programme en pneus durs puisqu’il a eu moins d’une heure pour les essayer hier.

Les Ferrari s’installent rapidement en tête du classement devant les Red Bull tandis que Lewis Hamilton ne signe pas immédiatement de chrono. La piste est moins glissante qu’hier grâce aux essais mais aussi au passage des formules de promotion, mais l’équilibre semble précaire pour de nombreux pilotes.

Hamilton est le premier à faire une excursion hors piste, mais de nombreux pilotes ont visité les bas-côtés de la piste tout au long de la séance.

Les deux premiers tiers de la séance sont consacrés à des simulations basées sur le rythme de course et les temps sont encore très lents, à plus de quatre secondes de ceux signés cet hiver.

Toutefois, il reste un peu moins d’une demi-heure quand les pneus tendres sont chaussés sur la Ferrari de Kimi Räikkönen qui signe un très beau 1’20"214, plus de deux secondes devant Vettel. L’écart prévu par Pirelli entre chaque type de gommes, estimé entre une seconde et demie et deux secondes, semble être bien réel et devrait avoir un rôle prépondérant sur les stratégies.

Vettel et Hamilton chaussent également les gommes les plus tendres et se rapprochent du Finlandais. Derrière, tous les pilotes en pneus tendres améliorent nettement et c’est Nico Hulkenberg qui prend la quatrième place provisoire, devant la Williams de Massa.

Il reste 10 minutes dans cette séance quand Bottas prend enfin la piste. Le pilote Mercedes va devoir rapidement s’adapter aux pneus tendres pour tester les limites de sa monoplace en vue des qualifications.

C’est à ce moment-là que la Ferrari de Sebastian Vettel s’immobilise dans la voie des stands. Sans que l’origine du problème ne soit précisée, la monoplace au cheval cabré est ramenée à son box.

Bottas signe son premier temps à cinq minutes du terme de la séance et se place à une demi-seconde de Räikkönen. Les Red Bull chaussent enfin les gommes tendres et viennent immédiatement se placer aux cinquième et sixième places, confirmant leur troisième place dans la hiérarchie des constructeurs.

Fernando Alonso fait parler l’expérience et se place à la dixième place à trois minutes de la fin de séance, malgré le déficit en puissance de son moteur et son manque de roulage.

Il faut noter que si les sept premiers sont séparés par 1.4s, c’est également l’écart qui sépare le septième du dernier. Cela prouve qu’a l’instar du début de saison, le peloton est très serré derrière les trois équipes de pointe.

Le temps de Räikkönen n’est pas battu et les Ferrari se réveillent donc à quelques heures des qualifications. Les Mercedes sont en embuscade, surtout en considérant que Bottas n’a pas eu l’occasion de réellement pousser sa monoplace.

Les Red Bull se sont légèrement rapprochées si l’on en croit les temps de la matinée mais ce ne sera pas suffisant pour lutter avec les deux équipes de pointe.

Derrière, Nico Hulkenberg se met encore en valeur, surtout avec la 18e place de Palmer en comparaison. Felipe Massa, Carlos Sainz et le surprenant Fernando Alonso complètent le top 10.

Les Haas sont juste aux portes d’une potentielle Q3 et derrière elles, les Force India sont pour le moment en retrait et les problèmes d’adhérence qui semblent toucher les VJM10 pourraient poser problème au moment d’aller chercher de la performance.