La météo est toujours au beau fixe en Catalogne pour la seconde séance d’essais libres lors de laquelle les chronos devraient tomber puisque les équipes doivent encore essayer les types de pneus les plus tendres. Jolyon Palmer retrouve sa RS17, prêtée ce matin à Sirotkin, tandis que McLaren travaille encore sur la voiture de Fernando Alonso, victime ce matin d’une énorme casse moteur.

Le début de séance est marqué par de nombreuses petites sorties, notamment à la dernière chicane où Carlos Sainz et Lewis Hamilton se font piéger, mais aussi dans le virage 9, passé à fond, où Max Verstappen se fait piéger par une bourrasque de vent et passe par le gravier.

Il est bon de noter que dans ce même virage 9, les forces subies par les pilotes sont passées de 3.9G à 5.1G, alors qu’on n’est pas encore en conditions de qualification, ce qui rappelle à quel point les nouvelles monoplaces sont plus rapides et plus violentes que celles de l’an dernier.

Il faut attendre un peu plus de trente minutes pour voir Fernando Alonso reprendre la piste. L’Espagnol n’aura qu’une heure d’essais, si tout se passe bien, contre trois pour ses rivaux, mais les supporters locaux sont quand même en liesse. Pendant ce temps, les autres pilotes passent pour la première fois les pneus tendres.

Lance Stroll se plaint d’un manque d’adhérence et confirme ce que tous les pilotes vivent depuis ce matin, la piste est verte et le vent n’aide pas à stabiliser les monoplaces. Il pourrait être très difficile de faire un tour rapide sans erreur.

Les temps au tour tombent immédiatement et Bottas est le premier à passer dans la minute 20 secondes, une poignée de dixièmes devant les Ferrari. A 40 minutes de la fin de séance, Hamilton se place en haut de la hiérarchie et les Mercedes devancent les Ferrari, les Red Bull et les Renault, plutôt surprenantes pour le moment.

Sergio Pérez manque la chicane à son tour et emprunte l’ancien tracé pour éviter de passer dans les graviers. Daniil Kvyat est ennuyé par des problèmes mécaniques et n’a parcouru que huit tours dans cette séance tandis que Fernando Alonso fait son premier tour chrono à une demi-heure de la fin, à près de six secondes des Mercedes et se fend d’une déclaration sans équivoque : « Le moteur va bien mais il est encore plus lent que d’habitude, incroyable ».

Le drapeau rouge est brièvement brandi à cause de la présence de débris dans le virage 9 et le drapeau vert suit deux minutes après. Les temps ne bougent plus après cette interruption puisque les pilotes testent des longs relais, laissant les Mercedes devancer les Ferrari, les Red Bull et les Renault.

Si l’on peut toutefois se fier à cette journée, les Red Bull semblent s’être rapprochées des Ferrari et la Mercedes semble avoir reçu des évolutions très efficaces puisque Hamilton et Bottas ont signé le doublé dans les deux séances. Massa s’est rassuré après une séance matinale difficile en étant neuvième devant Sainz.

Les Haas sont plus en retrait que ce matin, Grosjean est onzième et devance Ocon, Vandoorne, Pérez et Magnussen. Stroll est en revanche au niveau des Sauber, à plus d’une seconde de Massa. A noter que la McLaren a plutôt bien tourné dans cette séance avec 36 tours pour Vandoorne et 21 pour Alonso.