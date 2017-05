Après les grosses averses de la veille, c’est sous un soleil de plomb que les pilotes s’apprêtent à disputer les premiers essais du Grand Prix d’Espagne. Un seul pilote non titulaire est présent, il s’agit de Sergey Sirotkin qui rendra sa place à Jolyon Palmer lors de la deuxième séance d’essais.

Moins d’un quart d’heure est passé lorsque les pilotes se lancent réellement dans la séance et dès son premier tour, Fernando Alonso est victime d’une casse moteur spectaculaire. La MCL32 laisse échapper de l’huile et la journée de l’Espagnol déjà compromise alors qu’il est devant son public. Honda annonce qu’ils vont changer tout le moteur suite à cette fuite d’huile. Alonso se dit désolé pour ses fans...

La piste est très glissante, du fait des averses hier qui l’ont nettoyée, et les pilotes essaient directement les pneus durs, composé qui n’a pas encore été testé cette saison.

La Ferrari de Vettel est bloquée à son stand et les mécaniciens s’affairent sur l’arrière gauche de la voiture pendant que les Mercedes prennent le pouvoir en haut de la hiérarchie. Peu avant la mi-séance, Vettel sort mais immobilise sa monoplace au bout de la voie des stands.

A la moitié des 90 minutes de cette première session, les flèches d’argent sont en tête du classement devant Kimi Räikkönen et les Red Bull. Toutefois, seuls les pneus durs ont été utilisés et les temps sont encore cinq secondes plus lents qu’ils ne l’étaient cet hiver en essais privés.

Dès que les pneus médiums sont montés, les temps descendent et Max Verstappen prend le meilleur. McLaren annonce, sans grande surprise, que la voiture d’Alonso a été victime d’une fuite d’huile. Celle de Vandoorne continue d’enchaîner les tours et tente de récupérer le maximum de données.

La dernière demi-heure est assez calme, Sergey Sirotkin met pied à terre plus tôt que prévu à cause d’une fuite d’eau et Kevin Magnussen immobilise sa Haas dans les graviers suite à un problème mécanique.

Les chronos descendent jusqu’à la fin de séance et Hamilton signe le meilleur temps en 1’21’’521, moins de trois centièmes de seconde devant son équipier. Les Ferrari suivent à une seconde et devancent de peu les Red Bull et les Haas qui sont déjà à deux secondes du meilleur temps.

Les Force India pointent aux portes du top 10 tandis que les Williams sont pour le moment hors du rythme, spécialement Lance Stroll qui est à près de cinq secondes de Lewis Hamilton. Avec trois secondes de retard sur les temps hivernaux pour les meilleurs, nul doute qu’on verra une évolution de la hiérarchie dès la deuxième séance d’essais libres, disputée cet après-midi à partir de 14h.