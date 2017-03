C’est la dernière journée d’essais privés qui débute, avant que les équipes ne repassent à l’usine pour ensuite envoyer le matériel à Melbourne en vue du premier Grand Prix de cette saison 2017. Tout le monde est à pied d’œuvre pour accumuler le maximum de données et corriger les problèmes ou optimiser les performances avant l’Australie.

Si des pilotes comme Lance Stroll ou Marcus Ericsson enchaînent les tours de bon matin, ce n’est pas le cas de deux des favoris, Bottas et Verstappen. Le premier effectue un relais de trois tours avant de rentrer au ralenti au garage tandis que le pilote Red Bull embarque encore de nombreux capteurs sur la voiture. Au bout d’une heure, il n’a parcouru le circuit espagnol qu’à quatre reprises.

C’est à 10h20 que Valtteri Bottas reprend enfin la piste, au moment où les autres équipes ont déjà fait entre 15 et 30 tours, y compris McLaren et Toro Rosso dont le roulage a été limité jusqu’ici. A cette heure-là, c’est Nico Hulkenberg qui s’empare du meilleur temps et semble enfin chercher la performance pour Renault. Avec son temps en 1’20’’505, il est le seul en dessous de la minute 22 secondes puisqu’il devance Lance Stroll de près de deux secondes.

Verstappen tombe le chrono près de la minute 19 secondes et c’est Hulkenberg qui franchit cette barre en 1’19’’885 avec les gommes ultra tendres. A la moitié de la matinée, Lance Stroll a parcouru plus de 40 tours et enchaîne les temps réguliers, le Canadien se rachète de sa première semaine désastreuse et offre à Williams de nombreuses informations.

Confiné au garage depuis près d’une heure, Fernando Alonso ressort des stands à 11h15… et tombe en panne dans son tour de sortie. Le drapeau rouge est agité et l’Espagnol est à pied, le gag continue chez McLaren.

La piste est rouverte et Max Verstappen se met en quête d’un bon chrono avec les pneus super tendres et c’est le cas, il signe un 1’19’’491 ! Ce qui veut dire que la Red Bull peut largement descendre en dessous de la minute 19 secondes avec les ultra tendres. Si la fiabilité est encore un sujet délicat dans l’équipe autrichienne, la performance a de quoi rassurer.

McLaren réussit à renvoyer la MCL32 en piste après quelques petites minutes au garage, mais la monoplace tombe de nouveau en panne ! On peine à imaginer l’état d’esprit de Fernando Alonso à ce moment-là, lui qui était déjà très virulent face à Honda avant-hier.

Le drapeau vert est agité à moins d’une heure de la pause déjeuner et les pilotes se lancent à l’assaut du chrono, dont Kimi Räikkönen qui signe un 1’19’’267 en pneus tendres ! C’est très nettement la meilleure performance de ce composé pneumatique et l’on est en droit de penser que les F1 vont encore plus vite que ce qui était imaginé depuis deux semaines.

Kimi Räikkönen est le premier à passer en dessous de la minute 19 en signant un impressionnant 1’18’’634 en super tendres ! Le drapeau rouge est brandi pour l’arrêt de la Haas de Romain Grosjean en piste. La séance reprend ses droits pour 5 minutes et Räikkönen améliore le deuxième secteur avant de relâcher, il est donc probable qu’il aurait encore pu abaisser ce temps.

Hormis McLaren et Haas, les autres équipes ont roulé sans rencontrer de problèmes et Toro Rosso a accéléré le rythme pour devancer notamment la Mercedes de Valtteri Bottas. Avec les drapeaux rouges, les pilotes n’ont pas pu parcourir autant de tours qu’hier matin et le record est pour Stroll et Ericsson avec 59 boucles chacun. Fernando Alonso est resté bloqué à 19 tours.