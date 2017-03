L’avant-dernière après-midi d’essais est lancée à Barcelone et les équipes ont encore prévu d’enchaîner les longs relais, ce qui devrait maintenir une certaine constance sur les temps signés ce matin. Le travail consistera à faire des simulations de course pour la plupart des équipes.

Chez Renault, on annonce un changement de moteur débuté pendant la pause et qui devrait, encore une fois, limiter grandement le roulage du constructeur français. Une mauvaise opération pour Jolyon Palmer qui est finalement nommé pour rouler toute la journée. Si le fiasco n’est pas aussi criant que chez McLaren, l’inquiétude est de mise pour le motoriste au losange ainsi que pour ses clients, touchés quotidiennement par des pannes.

Du côté de McLaren justement, on assure que les problèmes rencontrés ce matin étaient d’ordre électriques et que le moteur n’est pas à changer, mais après une heure passée dans et après-midi, Stoffel Vandoorne n’est pas ressorti et n’est même plus équipé. Le roulage devrait donc encore être réduit à sa plus simple expression.

La Toro Rosso s’immobilise en piste à 15h45 et crée une nouvelle interruption de séance. Il se murmure très vite que c’est un problème de boîte de vitesses qui a touché la STR12. La séance est relancée à 16h et Stoffel Vandoorne reprend enfin la piste. La McLaren est aspergée de flowviz, ce liquide fluo qui permet de visualiser le fonctionnement aérodynamique de la monoplace. Le genre de tests que ne font plus les autres équipes depuis la troisième journée.

Du côté de la concurrence, on en est déjà à plusieurs simulations de course depuis mardi et c’est encore le cas cet après-midi. La Renault a parcouru la moitié du nombre de tours des équipes les plus actives en piste tandis que la McLaren en a parcouru le tiers. La Toro Rosso de Kvyat a réussi à parcourir 77 tours avant de tomber en panne, ce qui reste un roulage utile, d’autant que la performance a un peu progressé dans l’équipe italienne.

Du côté de Williams, aucune recherche de performance puisque c’est à près de six secondes de son temps d’hier que Felipe Massa a établi son meilleur chrono du jour. Comme Lance Stroll, il occupe le fond du classement mais accomplit un grand nombre de tours.

Encore un drapeau rouge à 16h40, c’est la Renault de Jolyon Palmer qui est, cette fois-ci, immobilisée en piste. C’est le deuxième drapeau rouge de l’après-midi et il ne devrait pas aider à ramener de la confiance dans le clan du constructeur français.

Parmi les plus assidus, on retrouve encore Esteban Ocon et Sebastian Vettel, qui sont avec Daniel Ricciardo les seuls à avoir dépassé 100 tours. Du côté des équipes, Mercedes et Williams ont également franchi cette étape. La séance est relancée avec un peu plus d’une heure à disputer.

La McLaren de Vandoorne boucle un tour au ralenti après avoir rencontré, vraisemblablement, un souci en sortant des stands. Le Belge parvient à ramener sa monoplace aux stands.

La Force India d’Esteban Ocon est au ralenti dans la ligne droite mais ne s’interrompt pas et le Français rentre au garage. C’est le dernier incident d’une journée très studieuse pour la plupart des équipes.

Sebastian Vettel en termine avec 156 tours au compteur, c’est le record pour un seul pilote sur une journée, et l’Allemand signe au passage le record du circuit. McLaren a moins tourné que les autres équipes, tout comme Renault qui a tout juste dépassé les 50 tours.

Toro Rosso a pu boucler 94 tours du circuit de Barcelone et a quand même amassé de nombreuses informations. Valtteri Bottas a enchaîné 95 tours à lui tout seul en une demi-journée !