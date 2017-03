On rentre dans la dernière ligne droite de ces essais hivernaux avec la 7e et avant-dernière journée disputée sur le circuit de Barcelone. Les équipes sont de nouveau à pied d’œuvre pour préparer au mieux la saison 2017 et prioritairement le Grand Prix d’Australie qui se disputera dans moins de trois semaines.

Le plan de route des équipes de pointe est quasiment achevé puisque c’est aujourd’hui que Mercedes devrait passer le cap des 4000 kilomètres parcourus en essais, alors que le temps presse de plus en plus pour les équipes en difficulté, notamment Toro Rosso dont le roulage reste toujours insuffisant, mais surtout McLaren, chez qui Fernando Alonso a hier tiré la sonnette d’alarme.

Les pilotes sortent rapidement et vont tenter de se mettre au plus vite dans le rythme, d’autant que certains d’entre eux disputent leur dernière journée avant le Grand Prix d’Australie, dont Esteban Ocon, Stoffel Vandoorne ou encore Kevin Magnussen.

Les temps ne tombent pas immédiatement, les pilotes privilégiant des essais de routine pour confirmer les données enregistrées depuis le début de la semaine dernière. Toutes les équipes sont également à pied d’œuvre pour continuer à en apprendre le plus possible sur les nouveaux Pirelli et tester les limites des différents composés.

Les tours s’enchaînent sans trop de problèmes pour la plupart des équipes même si malheureusement, ce sont encore Toro Rosso et Mclaren qui se montrent les plus timides, alors qu’elles sont les deux équipes les plus en retard dans leur préparation. Le plus prolifique en piste est en revanche Lance Stroll, auteur de tours lents mais réguliers, et qui est le premier à franchir les 50 tours parcourus. Le Canadien semble décidé à établir un grand nombre de kilomètres ce matin avant de rendre le volant à Massa cet après-midi.

Le premier à faire parler la poudre est Sebastian Vettel qui se place à moins d’un dixième du record absolu de Valtteri Bottas en 1’19’’341. Esteban Ocon se place deuxième dans la foulée, à plus d’une seconde de l’Allemand. La McLaren signe son meilleur temps de la semaine en 1’21’’671, mais elle est équipée de pneus ultra tendres.

A noter que la Red Bull et la Renault n’ont également pas enchaîné trop les tours ce matin, avec en moyenne deux fois moins de tours parcourus à midi que les équipes munies d’un bloc Mercedes. La fiabilité inquiète chez Renault tout comme elle commence à faire paniquer Honda, et ces deux motoristes semblent accuser un retard certain sur la concurrence composée de Mercedes et Ferrari.

Vettel améliore encore son temps et pourtant, il le fait en freinant juste avant de passer la ligne d’arrivée ! Son tour est clairement le plus rapide cet hiver et il semblerait qu’il ait préféré cacher le jeu de Ferrari un peu plus, tout en sachant qu’il améliorait largement jusqu’à ce moment-là.

Alors que Ferrari continue à impressionner, la McLaren s’immobilise juste après la sortie des stands, victime d’un autre problème mécanique. La goutte d’eau qui fera déborder le vase ?

Vettel améliore de nouveau en 1’19’’024, encore en ralentissant sur la ligne ! En se basant sur les données de ses meilleurs temps, la Ferrari peut descendre sans trop de problème en dessous de la minute 19 secondes, ce qui est impressionnant. Très actif ce matin, Lance Stroll est dépassé en nombre de tours par Marcus Ericsson qui dépasse les 85 boucles en une matinée. Le record de 100 tours en une demi-journée ne sera pas atteint. Hamilton améliore aussi, tout comme Daniil Kvyat en super tendres.

La McLaren de Stoffel Vandoorne est déjà de retour en piste, ce qui laisse présager d’un problème sans gravité. L’heure doit être au soulagement chez Honda qui s’est déjà fait critiquer vivement par Fernando Alonso hier.

Hamilton améliore son propre meilleur tour et vient se placer à trois dixièmes de Vettel avant un nouveau drapeau rouge…causé par la McLaren !

Alors que l’équipe va passer un après-midi difficile, Ferrari et Mercedes enchaînent sans problème et devancent la Force India d’Ocon et la Toro Rosso, enfin en recherche de performance. Les plus gros rouleurs auront été Ericsson et Stroll qui cèderont tous deux leur place à leurs équipiers