Les équipes sont de retour en piste pour ce sixième jour d’essais hivernaux et la plupart fait rouler un pilote différent de la veille, à l’exception de Mercedes, Renault et Sauber qui ont pratiqué l’alternance par demi-journées hier et de Williams qui a demandé à Felipe Massa une deuxième journée consécutive. Les voitures sont bardées d’instruments de mesures en tous genres, dont grilles de capteurs et autres sondes Pitot.

Dès le début de journée, c’est Valtteri Bottas qui est le plus prompt à enchaîner les tours, et se positionne immédiatement en haut de la feuille des temps. Tous les pilotes sortent pour un tour d’installation à l’exception de Carlos Sainz qui ne prend la piste qu’au bout d’une heure, sans toutefois que l’on ait une information sur un éventuel problème mécanique.

Alors que leurs équipiers ont été très productifs hier, Kimi Räikkönen et Sergio Pérez ne bouclent pas une grande quantité de tours lors des deux premières heures de la séance. Fernando Alonso aligne les tours d’installation en pneus ultra tendres et semble chercher à collecter des données puisqu’il faut attendre 11h30 pour un premier temps de référence de sa part.

Felipe Massa se montre encore à son avantage en améliorant le meilleur temps, à moins d’une demi-seconde de sa référence de la veille, à 11h45. La Williams est décidément rapide et le Brésilien semble motivé à engranger le maximum d’informations puisqu’il ne lui restera ensuite qu’une demi-journée d’essais. Williams compte clairement sur lui pour amasser le maximum de données et les exploiter au mieux.

Nico Hulkenberg améliore, tout comme Carlos Sainz, et les deux hommes devancent désormais la Ferrari de Räikkönen. Bottas s’énerve en pneus super tendres et améliore le meilleur tour de ces essais hivernaux avec un impressionnant 1’19’’310 ! Les autres pilotes améliorent également, notamment Pérez et Alonso qui restent toutefois à plus de quatre secondes de la Mercedes.

Massa n’est pas en reste et grappille un dixième de plus, il est à huit dixièmes de Bottas mais est chaussé de pneus tendres, contrairement aux super tendres du Finlandais. En parlant de Finlandais, Räikkönen reprend la piste après deux heures au garage et signe directement son meilleur tour du jour. Le pilote Ferrari n’a qu’une vingtaine de tours dans les pattes et doit rattraper son retard.

Massa chausse les pneus ultra tendres et descend son tour en 1’19’’487 ! Après une première semaine où la Ferrari ferait forte impression, c’est pour le moment la Williams qui semble bien armée pour chasser la Mercedes. Bottas a également chaussé les gommes les plus tendres.

Les pilotes font quelques tours axés sur la performance et certains temps sont améliorés en fin de séance. Après la pause déjeuner, quatre équipes changeront de pilote. Bottas, Massa, Hulkenberg et Wehrlein laisseront leur place respective à Hamilton, Stroll, Palmer et Ericsson.

Räikkönen et Pérez améliorent une dernière fois tandis qu’en fond de classement, Fernando Alonso est à la fois le plus lent et celui qui a disputé le moins de tours.