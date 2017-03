La deuxième journée de cette deuxième semaine reprend ses droits après une heure de pause. Lance Stroll prend la place de Felipe Massa au volant de la Williams, pour son premier galop depuis l’accident qui a mis un terme à la première semaine d’essais de l’équipe anglaise.

Du côté de Mercedes, Renault et Sauber, un remplacement est également effectué, comme hier. La mauvaise nouvelle est tombée du côté de chez Red Bull qui se voit obligée à changer le moteur Renault de la RB13 de Max Verstappen.

Le programme de l’après-midi ne va pas du tout être consacré à la recherche de performance puisqu’il se dit que des équipes vont procéder à des simulations de course. Après une heure, et alors que des pilotes comme Stroll ou Hamilton ont parcouru plus de 20 tours, Marcus Ericsson n’en a bouclé que six. C’est encore pire du côté de Renault puisque Palmer n’a pas fait un seul tour, ce qui est aussi le cas de Fernando Alonso depuis la pause de midi.

Sergio Pérez, comme Esteban Ocon hier, est le plus intéressé en ce début d’après-midi à l’idée d’aligner les kilomètres, tandis qu’il faut attendre 15h45 pour voir la McLaren MCL32 reprendre la piste avec Alonso à son volant. Du travail sur l’aérodynamique, les pneus et la cartographie est prévu et l’Espagnol entame seulement son 28e tour. Cela dit, la situation est meilleure pour McLaren que pour Red Bull et Renault puisque Max Verstappen et Jolyon palmer n’ont pas pris la piste cet après-midi.

Kimi Räikkönen fait une erreur dans le virage 3, cette grande courbe désormais passée à fond, et envoie sa Ferrari dans les pneus ! Le drapeau rouge est agité, le temps de sortir la monoplace de sa mauvaise posture, et le Finlandais retourne dans son stand qu’il ne devrait plus quitter de la journée.

Max Verstappen et Jolyon Palmer prennent enfin la piste en ayant manqué plus de la moitié de l’après-midi. Fernando Alonso se montre timide sur le nombre de tours parcourus tandis que Lance Stroll et Lewis Hamilton enchaînent les boucles et approchent les 50 à 16h30.

Le titre de l’équipe qui aura parcouru le moins de tours dans cette journée se jouera entre McLaren et Ferrari, et ce malgré les heures perdues par Red Bull et Renault suite à des problèmes mécaniques. Bien que McLaren n’avait aucun moyen de récupérer un meilleur moteur cette semaine, l’inquiétude grandit à Woking face aux performances et à la fiabilité affichées.

Le drapeau rouge est de nouveau agité en fin de séance, au moment où la Red Bull de Max Verstappen s’immobilise en bord de piste. Agité à six minutes de la fin de séance, le drapeau vert ne dure pas car la Sauber de Marcus Ericsson rencontre à son tour un problème et cette fois, c’est un drapeau rouge définitif.

Lance Stroll aura finalement réussi à revenir au cinquième rang avec 59 tours parcourus. Le pilote qui aura le plus roulé est Max Verstappen avec 102 tours, devant Sergio Pérez. Mais les équipes Mercedes, Williams et Renault ont plus roulé, tandis que comme hier, Sauber aligne une centaine tours. Avec 96 tours, Romain Grosjean a bien roulé mais n’a pas cherché le chrono.

McLaren achève sa journée avec seulement 46 tours, soit 7 de moins que la Ferrari de Kimi Räikkönen.