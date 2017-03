Après une heure de pause déjeuner, les essais reprennent avec des changements de pilote chez Mercedes et Renault, où Bottas et Hulkenberg remplacent respectivement Hamilton et Palmer. Chez Sauber, contrairement à ce qui était prévu, Pascal Wehrlein cède le volant de la C36 à Marcus Ericsson, peut-être consécutivement à des douleurs au dos.

La McLaren et la Renault sont clouées au garage en début de séance, alors que Sebastian Vettel est le troisième pilote du jour à descendre sous la barre de la minute 20 secondes. La Renault prend enfin la piste, ce qui n’est pas le cas de la McLaren, après une heure d’essais cet après-midi.

Marcus Ericsson, qui a débuté son programme en remplacement de Wehrlein, se hisse quasiment au niveau du chrono de l’Allemand après une quinzaine de tours. Esteban Ocon enchaîne les tours, tout comme Valtteri Bottas, mais le plus prolifique est toujours Sebastian Vettel qui dépasse les 100 tours à 15h30.

Si Nico Hulkenberg n’a pas encore chaussé les pneus tendres et poursuit en médiums, il n’y a que Williams, Force India et Red Bull qui ont signé leur meilleur temps avec des composés différents, les super tendres pour les deux premières citées et les ultra tendres pour Daniel Ricciardo.

A 16h30, Sebastian Vettel continue à limer le bitume catalan et passe la barre des 120 tours, impressionnant ! L’Allemand semble dans une condition physique irréprochable et sa monture fait preuve d’une fiabilité impeccable. Stoffel Vandoorne a pris la piste quelques minutes avant et a parcouru une quinzaine de tours cet après-midi.

La fin d’après-midi est consacrée aux longs relais ainsi qu’à la compréhension et à l’exploitation des pneumatiques qui constituent encore aujourd’hui une grande inconnue pour les équipes et pilotes. A noter que Vettel n’est pas le seul à avoir largement passé la barre des 100 tours, c’est aussi le cas de Felipe Massa qui atteint les 140 à 17h tandis qu’Esteban Ocon l’a également franchie. La Mercedes l’a aussi dépassée avec ses deux pilotes.

La dernière heure ne voit que de petites améliorations chez certains pilotes, alors que tous sont occupés à accumuler un maximum de roulage. Ce qui permet à Vandoorne de sauver la journée de McLaren et d’en terminer avec 80 tours au compteur malgré le changement de moteur.

Le record de tours parcouru revient à Massa et Vettel, à égalité, avec 168 tours chacun ! Massa a fait quasiment autant de tours aujourd’hui que son équipe la semaine dernière, puisque lui et Stroll avaient accumulé 213 tours entre lundi et jeudi.

Esteban Ocon a accumulé 142 tours au volant d’une Force India manifestement fiable. Bottas et Hamilton ont cumulé 135 tours à tous les deux. Du côté de Sauber et Renault, le bilan est moins reluisant puisque la monoplace suisse a enregistré tout juste 100 tours, tandis que le constructeur français a bloqué son compteur à 72 tours après avoir passé plusieurs heures au garage.