Les essais hivernaux reprennent leurs droits à Barcelone pour cette deuxième semaine de quatre journées de tests. Chez Sauber, Pascal Wehrlein fait ses grands débuts après avoir été mis à pied par une blessure au dos. Il sera indispensable pour certaines équipes d’accumuler du roulage, c’est notamment le cas pour McLaren et Toro Rosso, ennuyées par la mécanique la semaine dernière, et Williams qui a été perturbée par les sorties de piste de Lance Stroll.

La plupart des équipes n’engagent qu’un pilote pour la journée, à l’exception de Mercedes qui continue à alterner par demi-journées, et de Renault qui s’est adaptée à ce fonctionnement. Ainsi, Hamilton et Palmer rouleront ce matin avant que Bottas et Hulkenberg ne prennent le relais, respectivement au volant de la W08 et de la RS17.

La majorité des équipes décide d’entamer ce premier roulage en pneus médiums et tendres, et les tours d’installation et de réglages s’enchaînent jusqu’à 10h30 avant le premier incident de la matinée, lorsque Jolyon Palmer se retrouve immobilisé au volant de sa Renault RS17.

Les autres équipes enchaînent les tours sans encombre, les temps descendent déjà en dessous des 1 minute 21 secondes alors que tous ou presque sont équipés des gommes tendres. Les écarts restent assez peu conséquents pour des essais, mais la performance n’est peut-être pas encore la priorité des équipes de pointe.

Hamilton et Ricciardo se relaient en tête mais l’Australien descend nettement plus bas que la Mercedes, en 1’20’’077 ! Un temps à un dixième de la référence de Bottas la semaine dernière, pourtant effectuée en pneus ultra tendres. Dans la foulée, Felipe Massa s’intercale à la deuxième place, à sept millièmes de Ricciardo.

Derrière ces trois équipes, la Ferrari de Vettel est légèrement décrochée et devance nettement la Toro Rosso et la McLaren, enfin aptes à enchaîner les tours. Avec respectivement 32 et 34 tours après trois heures d’essais, ces deux équipes augmentent drastiquement leur moyenne de kilomètres parcourus !

Du côté de Renault, c’est un capteur qui a mis le moteur en rade et oblige l’équipe à procéder au changement de tout le bloc propulseur. La journée de Jolyon Palmer est terminée et le contre-la-montre démarre dans l’équipe française pour permettre à Nico Hulkenberg de prendre la piste cet après-midi.

A quelques minutes de la fin de séance, Felipe Massa chausse les pneus super tendres et Daniel Ricciardo les pneus ultra tendres. Si l’Australien sort de la piste, sans gravité, et n’améliore pas son temps, le pilote Williams s’empare du meilleur temps en 1’19’’726, à deux centièmes du record de Bottas la semaine dernière.

Avec les pneus médiums, Sebastian Vettel enchaîne les tours sous la minute 23 secondes et ne semble pas souffrir de perte de performance. Ricciardo accélère en pneus ultra tendres et tombe à son tour sous la minute 20 secondes. Enfin, le moteur de la McLaren est finalement changé suite à un problème découvert durant le roulage de la matinée.