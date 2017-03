Durant la pause déjeuner, l’intégralité de la piste espagnole a de nouveau été aspergée pour permettre aux équipes d’utiliser les pneus rainurés, dont les intermédiaires qui ont montré une forte dégradation ce matin.

Cependant, avec une température en piste de 30 degrés, elle sèche vite et c’est aux alentours de 15h15 que les pilotes chaussent les pneus pour le sec. Bottas améliore son temps effectué en pneus intermédiaires de neuf secondes ! La question de la rentabilité d’avoir déversé un demi-million de litres d’eaux sur la piste depuis ce matin se pose.

A noter que la Red Bull est de nouveau bloquée aux stands pour un problème d’échappement, ce qui semble être son point faible. C’est à 15h30 que Verstappen repart en piste et profitera de la période sèche de cette séance. Les temps tombent et peu avant la moitié de l’après-midi, on revient dans des temps situés entre 1’22’’ et 1’23’’. Seule l’épingle après la ligne droite du retour peine à sécher et empêche les temps de réellement chuter.

Comme ce matin, Renault ne prend pas de risque et envoie Palmer en piste une fois que la piste est sèche. Du côté de Toro Rosso, la STR12 a toujours le moteur à l’air dans le garage et Carlos Sainz, qui devait prendre le relais de Daniil Kvyat, est contraint de regarder ses adversaires tourner.

Bottas tourne encore une fois comme une horloge, en dépit de ne pas réussir à faire tomber le chrono, le Finlandais a déjà couvert 64 tours à 16h30.

Le plus prolifique en piste est Romain Grosjean qui passe le cap des 85 tours à 16h330, comme s’en félicite Haas sur Twitter. Verstappen améliore en 1’21’’839 tandis que Vandoorne gagne quasiment une seconde sur son temps, en 1’23’’034.

Räikkönen descend en dessous de la minute 21 secondes tandis que Palmer améliore à moins d’une seconde du pilote Ferrari. Pérez améliore à son tour. Antonio Giovinazzi a également progressé dans la hiérarchie en prenant la cinquième place, mais il est le seul avec Vandoorne à avoir chaussé les gommes ultra tendres.

En pneus tendres, Valtteri Bottas n’a pas amélioré et semble avoir surtout cherché de la constance et à accumuler des données en vue des longs relais. La pire journée aura été à l’actif de Toro Rosso avec un tour parcouru avant d’avoir été immobilisée par un problème moteur. Le seul à avoir dépassé les 100 tours est donc Romain Grosjean avec 118 boucles !