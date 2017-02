Les équipes sont de retour sur le circuit de Barcelone pour cette deuxième journée d’essais qui se disputera de nouveau entre 9h et 18h avec une pause d’une heure pour le déjeuner. C’est l’occasion pour les équipes d’aligner les pilotes n’ayant pas couru hier, à l’exception de Mercedes qui fait tourner les siens par demi-journées tandis que Haas aligne de nouveau Kevin Magnussen avant que Romain Grosjean ne prenne le relais demain et jeudi.

Comme la veille, la journée de McLaren commence par un problème puisque dès la fin de son tour d’installation, Stoffel Vandoorne rentre aux stands et immobilise sa MCL3 dans les stands. Heureusement, le temps perdu est bien moindre et le Belge repart quelques minutes plus tard.

Lewis Hamilton est chargé de la matinée chez Mercedes et se met rapidement dans le rythme en pneus tendres en signant un temps de 1’21’’766, à un millième de sa référence de la veille. Derrière, Ferrari est la seule à faire descendre ses chronos avec Kimi Räikkönen qui signe un 1’22’’831, en pneus médiums pour le Finlandais.

Esteban Ocon reste bloqué au garage en début de séance mais prend finalement la piste pour enchaîner les tours à vitesse constante, sans chercher la performance. Kevin Magnussen en fait de même pour collecter le maximum de données sur sa Haas VF-17.

Lance Stroll fait ses grands débuts en essais officiels mais roule nettement moins que Felipe Massa hier, en se concentrant surtout sur les pneus médiums, ce qui laisse penser qu’il ne cherchera aucunement la performance ce matin.

La Renault est coincée au garage suite à un problème mécanique tout comme la Sauber sur laquelle le moteur, pourtant daté de 2016, doit être changé.

Stoffel Vandoorne enchaîne les tours au volant de la McLaren et avant midi, le Belge atteint les 29 tours parcourus hier par Fernando Alonso. Renault espère lancer sa RS17 en piste pour une vérification avant la pause déjeuner et ainsi travailler d’arrache-pied cet après-midi.

Les ennuis sont finalement de retour chez McLaren et surtout Honda puisque Vandoorne rentre au ralenti avant que Honda n’annonce, quelques minutes plus tard, que le moteur doit de nouveau être changé. La catastrophe semble donc se poursuivre du côté du manufacturier japonais.

Hamilton descend le chrono et signe un très bon 1’20’’983 ! Le rythme s’accélère ! Esteban Ocon améliore mais les équipes sont surtout concentrées sur les données à récupérer des grands capteurs installés sur les monoplaces, que ce soit à rythme élevé ou non.

La Mercedes est encore la plus prolifique avec déjà 64 tours enchaînés par le Britannique. Avec 47 et 44 tours respectivement, Räikkönen et Kvyat ont été les autres pilotes les plus assidus en piste. Avec ses 29 tours, la McLaren a autant roulé que la Red Bull et un peu plus que la Force India. La Haas de Magnussen a parcouru 32 tours et la Williams de Stroll seulement 12. Sauber n’a pas repris la piste après les deux tours d’installation, le moteur étant en cours de remplacement.

Les essais reprennent à 14h.