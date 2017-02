La deuxième journée reprend sous le soleil catalan et chez Renault comme chez Sauber, les problèmes ont été résolus puisque Palmer et Giovinazzi sont parmi les premiers à s’élancer en piste. Ce ne sera pas le cas de Lance Stroll, dont la petite mésaventure a mis un terme à la journée, ni de Stoffel Vandoorne dont la McLaren doit subir un changement de moteur.

Comme la veille, Mercedes change de pilote et envoie Valtteri Bottas en piste. Esteban Ocon reprend également sa marche en avant et signe rapidement un chrono prometteur de 1’22’’509.

Les pilotes enchaînent les longs relais à vitesse constante pour amasser les données, notamment sur la dégradation des pneumatiques. A 16h, Bottas dépasse les 60 tours tandis que le pilote le plus prolifique en piste est Kevin Magnussen avec 92 tours ! La Haas est fiable et le début de ces essais n’a rien à voir avec le fiasco qu’avait été la première semaine barcelonaise pour l’équipe américaine en 2016.

Kimi Räikkönen s’empare du meilleur tour en 1’20’’960, 23 millièmes devant Hamilton, soit la meilleure performance de ces nouvelles monoplaces, en pneus tendres. On peut donc déjà envisager que dans leur deuxième jour de développement, ces voitures pourraient descendre sans problème en 1’19’’5, impressionnant !

Verstappen prend le troisième meilleur temps en 1’22’’200. Malgré un équilibre légèrement précaire, le Néerlandais fait descendre les chronos. Après avoir annoncé un retour en piste espéré à 16h, McLaren revoit ses ambitions à la baisse et envisage de renvoyer Vandoorne en piste à 17h… le temps passe. Un tour d’installation est effectué par le Belge à 16h45 et il rentre aux stands de nouveau.

Kvyat améliore son meilleur temps en 1’23’’081 et passe devant Kevin Magnussen au classement.

Bottas fait une erreur dans le virage 9 et va taper le mur mais heureusement, sans dégâts pour la W08. Le Finlandais revient aux stands par ses propres moyens.

Ferrari et Mercedes trônent de nouveau en tête du classement et ont parcouru respectivement 108 et 168 tours. Dans le cas de l’équipe allemande, il s’agit de 66 tours pour Hamilton et 102 pour Bottas, mais c’est Kevin Magnussen qui a disputé le plus de tours avec 118 boucles pour conclure sa semaine puisque Romain Grosjean sera dans la Haas demain et jeudi.

Ocon est cinquième de cette séance et a entamé son programme en parcourant à 86 reprise le circuit espagnol. Kvyat a fait 68 tours, Palmer 53, Giovinazzi en a bouclé 67 et Vandoorne, malgré les difficultés rencontrées, en a sauvé 40. La McLaren ferme la marche si l’on ne compte pas Lance Stroll qui n’a disputé que 12 tours aujourd’hui suite à sa sortie de piste.

Les essais continueront demain dès 9h avec des horaires similaires aux deux journées déjà disputées.