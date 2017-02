C’est à 9h00 que le feu passe au vert dans la ligne des stands de Barcelone, et toutes les équipes procèdent rapidement à un premier tour d’installation. Les premières nouveautés se voient déjà sur certaines monoplaces, notamment Haas et Williams qui embarquent un "t-wing", le fameux aileron horizontal apposé sur le capot moteur vu sur la Ferrari.

Le chrono de la première journée d’essais de 2016 est battu de plus d’une seconde après une petite demi-heure de piste, confirmant la rapidité de ces monoplaces. Le drapeau rouge est sorti pour la première fois à 9h51 après que Daniel Ricciardo a immobilisé sa monoplace en piste.

Red Bull confirme quelques minutes après que c’est un simple problème de capteur qui a immobilisé la RB13 tandis que du côté de McLaren, un problème du côté de Honda, sur le système d’huile, a immobilisé la MCL32 au garage après un seul tour d’installation effectué par Fernando Alonso. L’Espagnol devrait pouvoir prendre la piste dans l’après-midi mais l’équipe de Woking a confirmé que le problème prendrait plusieurs heures à régler. Un bien mauvais souvenir qui se rappelle à McLaren et Honda !

A 11h, Haas, Toro Rosso et McLaren n’ont pas signé un seul chrono tandis que celui de Red Bull, avec seulement quatre tours au compteur, est insignifiant.

Devant, Valtteri Bottas enchaîne les tours, il en a déjà bouclé 35 et a amélioré le meilleur temps en 1’23"370 en pneus tendres, contrairement à ses rivaux qui tournent pour le moment en pneus médiums.

La Haas de Kevin Magnussen est à son tour arrêtée, mais à l’entrée des stands, ce qui permet aux mécaniciens de la ramener à son garage. Carlos Sainz signe enfin un premier temps.

Sebastian Vettel améliore légèrement son temps, tout comme Valtteri Bottas qui s’approche de la barre des 1’22" ! Le Finlandais a déjà parcouru plus de 40 tours et rien n’est à signaler sur la W08.

Carlos Sainz se réjouit déjà du nouveau règlement : "On dirait une autre catégorie par rapport aux anciennes monoplaces, il y a énormément d’appuis".

Bottas enchaîne les tours pour étudier la constance de sa voiture et tourne entre 1’24"1 et 1’24"6 alors que Sergio Pérez accélère en 1’23"835.

Vettel accélère et fait parler la poudre en pneus médiums avec un temps de 1’22"791 ! Pour rappel, le meilleur temps des essais hivernaux en 2016 était 1’22"765, quasiment battu dès la première demi-journée d’essais.

A cinq minutes de la fin de séance, Kevin Magnussen bloque ses roues arrière dans le dernier secteur, part en tête à queue et tape le rail, endommageant l’aileron avant. Le Danois peut toutefois revenir aux stands pour conclure une demi-journée agitée pour Haas.

A défaut d’améliorer, Marcus Ericsson reste en piste jusqu’à la dernière minute de la séance pour s’approcher des 30 tours parcourus. Massa et Pérez ont tourné légèrement plus que le Suédois mais ce sont bien sûr Mercedes et Ferrari qui ont le plus tourné lors de cette matinée avec 79 tours pour Bottas et 62 tours pour Vettel, soit plus de la distance du Grand Prix !

Nico Hulkenberg a parcouru 22 tours, Sainz en a couvert 18 et amélioré son temps dans le dernier tour tandis que Magnussen en a couvert 15. C’est l’hécatombe concernant Red Bull et McLaren, dont on ne sait pas si elles reprendront la piste cette après-midi. Du côté de Mercedes, c’est Lewis Hamilton qui prendra le relais de Valtteri Bottas dans la W08.

Les essais reprendront à 14h et se poursuivront jusqu’à 18h.