Les voitures reprennent la piste après une heure d’interruption en guise de pause repas et le changement de pilote opéré chez Mercedes n’est pas le seul notable puisque la W08 revient en piste avec un aileron de requin sur le capot moteur. Mercedes l’avait annoncé et s’y tient, la trouvaille est essayée pour juger si elle sera utile ou non. A noter que celui-ci est particulier puisqu’il est ouvert en haut, certainement pour permettre à la chaleur de s’évacuer.

Avec un temps de 1’22"727, Massa bat d’emblée la référence des essais 2016 en pneus tendres. Au même moment, alors que la séance a repris depuis plus d’une heure, la McLaren MCL32 est redémarrée avec un nouveau moteur que l’équipe a monté, évitant ainsi de perdre tout le temps de recherche de la panne.

Vettel améliore à son tour un peu avant la moitié de l’après-midi, toujours en pneus médiums. La McLaren n’a pas repris la piste et la Red Bull, après son problème de capteur du matin, est encore au stand à cause cette fois d’un problème de batterie ! Ce sont déjà 100 tours de retard sur Mercedes et plus de 60 sur Ferrari pour ces deux équipes.

Juste après 16h, Fernando Alonso reprend enfin la piste et va boucler... son deuxième tour. Hamilton passe pour la première fois les pneus tendres.

Hamilton signe un temps de 1’21"735, soit déjà 1.3s de mieux que le record de l’an dernier avec les mêmes gommes, et nous n’en sommes qu’au premier jour.

Fernando Alonso signe enfin des temps, non significatifs, en pneus les plus durs, avant de chausser les pneus tendres. L’Espagnol ne vise pas la performance et essaie plutôt de rattraper une partie du temps perdant en évitant la catastrophe d’une journée avec aucune donnée exploitable.

Kevin Magnussen améliore, tout comme Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel, qui est le deuxième à passer en dessous des 1’22". Il est d’ailleurs le premier pilote à franchir la barre des 100 tours parcourus, suivi par Felipe Massa. Mercedes est l’équipe qui a parcouru le plus de kilomètres aujourd’hui mais c’est l’oeuvre de deux hommes, contrairement à Ferrari et Williams.

Hamilton et Vettel signent donc les deux meilleurs tours, devant la Williams de Felipe Massa et la surprenante Haas de Kevin Magnussen, bien que les chronos ne soient pas significatifs. Valtteri Bottas a finalement été battu par Daniel Ricciardo qui aura parcouru autant de tours que Kevin Magnussen ou Carlos Sainz.

La Force India n’est en revanche pas ressortie de son garage de l’après-midi après un problème d’échappement. Alonso a parcouru 29 tours et signe l’avant-dernier temps, devant la Sauber de Marcus Ericsson, loin malgré ses 72 tours.

Les essais reprendront demain matin à 9h avec les mêmes horaires qu’aujourd’hui, et un changement de pilotes dans quasiment toutes les écuries.