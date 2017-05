Nicholas Latifi avait fait le plus dur en s’emparant de la tête de la course dès le départ, dépassant Artem Markelov et Gustav Malja avant même le premier virage, alors qu’il s’élançait depuis la troisième place de la grille pour cette deuxième course du week-end.

Leader à la fin de la première boucle, le Canadien s’envolait en tête pour compter jusqu’à trois secondes d’avance sur Malja, avant que celui-ci ne soit dépassé par Nobuharu Matsushita peu avant de basculer dans la deuxième moitié de course. Le Japonais avait également fait le plus gros du travail au départ en prenant la troisième place.

Incapable de revenir sur Latifi, Matsushita se voyait offrir la victoire sur un plateau lorsque le pilote DAMS sortait de la piste à cinq tours du but, passant par les graviers du virage 5 et laissant s’envoler le Japonais en tête de course.

Revenu en piste devant Oliver Rowland, Latifi était incapable de retenir ce dernier qui s’était entre temps emparé de la troisième place.

Seul en tête jusqu’à l’arrivée, Matsushita remporte sa première victoire depuis près d’un an devant Rowland et Latifi, tandis que Charles Leclerc, parti huitième suite à sa victoire d’hier, a franchi la ligne d’arrivée au quatrième rang. Malja a perdu une place en toute fin de course au profit de Jordan King, cinquième sous le drapeau à damiers.

Ghiotto et Albon suivent dans le classement devant Markelov, incapable de tenir le rythme après son départ raté depuis la pole position.

Grâce à son succès d’hier et à son bon résultat ce matin, Charles Leclerc s’envole en tête du classement avec 73 points, soit 27 de mieux qu’Oliver Rowland et 35 unités de plus que Luca Ghiotto.

Classement :

1 - Nobuharu Matsushita - ART Grand Prix

2 - Oliver Rowland - DAMS - 3.309

3 - Nicholas Latifi - DAMS - 4.621

4 - Charles Leclerc - PREMA Racing - 9.177

5 - Jordan King - MP Motorsport - 15.333

6 - Gustav Malja - Racing Engineering - 17.987

7 - Luca Ghiotto - RUSSIAN TIME - 18.092

8 - Alexander Albon - ART Grand Prix - 21.135

9 - Artem Markelov - RUSSIAN TIME - 21.552

10 - Johnny Cecotto - Rapax - 30.744

11 - Sergio Canamasas - Trident - 31.549

12 - Roberto Merhi - Campos Racing - 34.434

13 - Norman Nato - Pertamina Arden - 35.271

14 - Louis Delétraz - Racing Engineering - 38.090

15 - Sergio Sette Camara - MP Motorsport - 39.446

16 - Sean Gelael - Pertamina Arden - 46.950

17 - Ralph Boschung - Campos Racing - 50.226

18 - Nabil Jeffri - Trident - 59.912

Non classés :

Nyck De Vries - Rapax

Antonio Fuoco - PREMA Racing