Il fait beau et 26 °C cet après-midi au circuit de Barcelone au moment où les 20 pilotes prennent place sur la grille, et la température de la piste frôle les 42 °C. En pole, Leclerc prend un départ correct, mais a Ghiotto dans ses échappements : l’Italien passe le Monégasque un peu plus tard dans ce premier tour en bloquant ses roues, mais du coup s’écarte de la trajectoire et Leclerc reprend la tête. Juste derrière eux se trouve Alex Albon, qui a pris un excellent départ.

Au deuxième tour, Fuoco entre en contact avec Markelov, endommage son aileron avant et sort dans les graviers avant de rentrer aux stands réparer sa PREMA. A l’entame du quatrième tour, Albon surprend Ghiotto au premier virage et prend la deuxième place, tandis que Leclerc commence à s’échapper devant. Pendant ce temps, Canamasas écope d’une pénalité de 5 secondes pour avoir coupé le premier virage.

Quatrième, King est le premier des hommes de tête à s’arrêter aux stands au septième tour pour passer en pneus durs. Le tour suivant, c’est au tour du leader, Charles Lerclerc, de faire de même. Au neuvième tour, Canamasas s’arrête en plein milieu de la piste, sa Trident pourtant en panne non loin d’un poste de commissaires. Le système de voiture de sécurité virtuelle est enclenché alors que les commissaires poussent Canamasas sur la piste au lieu de le mettre sur le bas-côté. Du coup, la voiture de sécurité entre en piste pour de bon.

Une fois la Trident évacuée, la voiture de sécurité s’efface et laisse Albon en tête devant Rowland et De Vries, qui ne se sont pas encore arrêtés aux stands. Leclerc progresse dans le peloton tout en ayant Ghiotto sur ses talons, prêt à profiter de la moindre opportunité. A l’entame du 17ème tour, Markelov double De Vries dans la ligne droite pendant que Leclerc se débarrasse de Boschung au premier virage alors que Ghiotto ne peut l’imiter immédiatement : le Monégasque peut un peu respirer.

Mi course

En tête, Albon et Rowland sont en pleine bagarre pour la première place, et le Britannique trouve l’ouverture au 21ème tour : voilà Rowland en tête. Les quatre premiers pilotes ne se sont pas encore arrêtés aux stands et Leclerc - cinquième et 13 secondes derrière le leader - est donc virtuellement leader. Malgré ses 24 tours en pneus durs, Rowland parvient à être le pilote le plus rapide en piste.

Alors deuxième, Albon rentre aux stands passer en pneus tendres au 26ème tour. Le Thaïlandais ressort treizième. Latifi quant à lui perd beaucoup de temps lors de son arrêt. Grâce à son excellent rythme en pneus durs, Rowland réussit à retarder son arrêt aux stands et ne change de pneus qu’à huit tours de la fin. Malheureusement, il a trop attendu et Albon - qui était plusieurs secondes derrière lui avant l’arrêt aux stands - l’a passé.

Tout le monde a changé de pneus et Leclerc a repris sa première place devant Ghiotto et Markelov, mais les pilotes en pneus tendres sont bien sûr très rapides et entament leur remontée : Albon est ainsi déjà quatrième et Rowland cinquième. Le Britannique arrive d’ailleurs très vite derrière le Thaïlandais et il lui prend la quatrième place à cinq tours du drapeau à damiers.

Rowland fond maintenant sur Matsushita pour la troisième place et c’est à deux tours du but qu’il réussit à dépasser le Japonais dans la ligne droite des stands. Devant eux, Leclerc et Ghiotto ne sont pas inquiétés.

Après avoir remporté sa première course de F2 à Bahreïn, Charles Leclerc a enchaîné avec la pole hier et une nouvelle victoire aujourd’hui. Luca Ghiotto n’a rien pu faire contre le Monégasque et prend la deuxième place, devant un combatif Rowland. Matsushita est quatrième devant Albon et Latifi. Septième, Malja sera en première ligne demain aux côtés du poleman Markelov. King et Boschung prennent les derniers points.