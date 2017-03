Les promoteurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan ont réagi aux propos de Greg Maffei, le directeur exécutif de Liberty Media, le groupe qui a racheté la Formule 1 en janvier dernier.

Maffei avait fortement suggéré que Bakou ne devait sa place au calendrier de la F1 que grâce à l’argent versé et que cette course ne collait pas avec la stratégie à long terme concernant la composition des futurs championnats.

Arif Rahimov, responsable de la course à Bakou, a réagi moins de 24 heureus après.

"Cela nous énerve, évidemment. M. Maffei est impliqué en F1 depuis moins de 6 mois," dit-il à Reuters.

"Nous, nous travaillons sur ce projet depuis 3 ans maintenant et nous avons donc plus d’expérience qu’eux du sport. Je pense que dire des choses comme ça c’est être ignorant, ça cause du tort à la Formule 1, mais nous verrons bien."

"Nous croyons vraiment que notre course a été un succès. C’est comme cela que les choses ont été ressenties par les différentes parties prenantes en F1. Les fans ont adoré l’action, ils ont adoré ce qu’ils ont vu."

"C’était aussi un succès pour les pilotes parce que la piste est un vrai défi et elle ne pardonne pas. La course a été géniale, cela a été un bon spectacle. Alors j’ai du mal à comprendre que quelqu’un qui n’est pas venu à cette course peut la commenter de manière négative."

Rahimov admet qu’il a eu peu de contacts avec Liberty Media depuis le rachat de la Formule 1. Il pense que le contrat de 10 ans, signé avec Bernie Ecclestone, sera respecté.

"La seule façon de casser le contrat est par consentement mutuel. Or, nous contribuons assez largement aux revenus de la F1. Je crois que ce serait une grande perte financière pour eux si nous arrêtions notre course."