C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble du sport automobile : le calendrier de la F1 en 2017 a évité de programmer cette fois-ci le Grand Prix de Bakou en même temps que les 24 Heures du Mans. Cette décision salutaire ne semble pour le moment faire que des heureux, y compris du côté de Bakou, qui a enregistré une spectaculaire hausse de ses tickets pour le week-end, comme l’a confirmé Arif Rahimov, le directeur exécutif du circuit.

« Bien évidemment, c’est bon d’avoir plus de médias et de spectateurs en Azerbaïdjan pour la course. L’an dernier, beaucoup de gens ont eu l’opportunité de voir à quoi ressemblait la course, et elle a attiré beaucoup de spectateurs internationaux, et nous sommes heureux que ces spectateurs n’aient pas à choisir entre ces deux courses. Du côté de la presse, Le Mans est un événement considérable, et beaucoup de médias devaient choisir entre les deux courses… ils n’auront pas à le faire cette année. »

« Nous aurons plus de temps pour nous préparer avec la FOM (Formula One Management) et leurs équipes techniques pour nous assurer que notre piste est sûre, parce que l’an dernier, il y avait eu un cauchemar logistique pour tout organiser en une période de temps très courte. »

« Les ventes de billets sont définitivement en hausse – selon la tendance actuelle, et si on compare la situation à l’an dernier, nous avons vendu cinq fois plus de billets, donc c’est un changement considérable. Les spectateurs de l’an dernier ont probablement persuadé d’autres gens de venir et d’acheter un billet », assure Arif Rahimov.

Certainement par orgueil, Rahimov ne mentionne pas le fait que certains spectateurs n’auraient pas non plus acheté leur billet à Bakou s’il avait fallu faire une croix sur la Sarthe… Quoi qu’il en soit, Bakou va pouvoir maintenant entrer dans une phase de maturité.

« Beaucoup de locaux ont appris ce qu’était la course, donc maintenant ils savent exactement ce qu’ils achètent, et ils veulent juste se rendre sur le circuit, ils veulent voir la course, ils veulent faire partie de toute cette excitation, ils veulent profiter du Village F1 et des zones environnantes pour voir tout le divertissement que nous avons mis en place. Donc les ventes sont en progression » conclut un Arif Rahimov confiant et heureux.