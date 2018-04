Comme ce matin, ce sont les Trident qui ont pris la piste en premier, vite suivies du reste du peloton. Mais alors que les pilotes commencent à peine à réaliser leurs premiers tours lancés, la session est déjà interrompue par un drapeau rouge : Günther s’est arrêté au premier virage après cinq minutes d’essais.

Une fois que la séance qualificative peut reprendre, c’est le leader du championnat, Lando Norris, qui signe le meilleur chrono, vite battu par Albon. Ghiotto s’empare ensuite de la pole provisoire, avant qu’un drapeau jaune causé par une sortie de Roy Nissany ne mette fin aux premières tentatives de beaucoup de pilotes.

Après être retournés aux stands passe un nouveau train de pneus super tendres, c’est Norris et Russell qui passent devant Ghiotto et l’éjectent e la première ligne. Mais Alex Albon met tout le monde d’accord en allant deux dixièmes plus vite : le voilà en haut de la feuille des temps.

Alors que les autres concurrents s’apprêtent à se mêler à la lutte pour la pole, Latifi part en tête à queue au virage 7 et s’arrête en piste, créant un petit embouteillage avec Fuoco. Le drapeau rouge est évidemment agité dans ces conditions. Il reste moins d’une minute au chrono à ce moment-là et logiquement la séance de qualifications ne reprend pas une fois la DAMS évacuée.

C’est donc l’autre DAMS qui se retrouve en pole position, celle d’Albon, qui signe là sa première pole position. Norris est deuxième devant Russell et Ghiotto. En cinquième position on retrouve Ferrucci, devant Sette Camara et Aitken. Maini est huitième, De Vries et Boschung ferment ce top 10.

Markelov ne partira que 18è : nous pouvons nous attendre à du spectacle de sa part demain pour la première course à 10 h !