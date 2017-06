Les premiers essais libres de la Formule 2 ont eu lieu à Bakou et c’est Nyck De Vries qui a signé le meilleur temps dans les rues de la capitale de l’Azerbaïdjan. Il a devancé Jordan King et Luca Ghiotto dans une séance qui a été perturbée par trois voitures de sécurité virtuelles et un drapeau rouge.

Avec un temps de 1’54"187, signé à moins de cinq minutes de la fin de séance, le Néerlandais a réussi à laisser ses rivaux à distance respectable.

La séance a été disputée sous un soleil de plomb, avec 45° sur la piste. Nyck De Vries avait mal débuté avec une petite sortie de piste, heureusement sans conséquence puisqu’il a pu utiliser l’échappatoire. Matsushita et Ghiotto prenaient le relais en tête du classement avant la première interruption, causée par la sortie de piste de Nabil Jeffri.

Sergey Sirotkin, de retour dans la discipline ce week-end, causait la deuxième interruption lorsque sa voiture s’arrêtait en fin de ligne droite, transformant même cette voiture de sécurité virtuelle en drapeau rouge au moment où les commissaires décidaient de retirer la monoplace.

Les pilotes se relançaient en piste à une demi-heure du terme de la séance et Oliver Rowland grimpait immédiatement au quatrième rang avant de sortir de piste et d’aller taper les barrières de sécurité, causant une nouvelle apparition de la voiture de sécurité virtuelle.

Les choses s’emballaient finalement à cinq minutes du terme, lorsque tous les pilotes cherchaient à établir un temps de référence avant les qualifications de cet après-midi. De Vries signait donc la meilleure performance qu’aucun pilote n’arrivait à battre.

Derrière lui, King et Ghiotto, le top 10 est composé de Sette Camara, Fuoco, Boschung, Leclerc, Latifi, Nato et Markelov. Ces pilotes chercheront à signer la pole position cet après-midi tandis que Sirotkin et surtout Rowland essaieront de décoller du fond de classement après leurs soucis de la matinée.