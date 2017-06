C’est sous une température ambiante de 26° que commence la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, huitième manche du championnat 2017 de F1.

Les premiers pilotes montent en piste très vite et c’est Jolyon Palmer qui signe le premier chrono de la journée en 1’53"040 avant que sa Renault prenne feu ! Il range sa monoplace à l’abri et sa séance est bien sûr terminée.

Deux pilotes se relaient ensuite en tête du classement : Sainz (1’49"922) et Kvyat (1’47"722), mais il y a des drapeaux jaunes (pour l’évacuation de la Renault de Palmer) qui empêchent les pilotes se pousser à fond. Il reste 45 minutes avant le drapeau à damier.

Quelques minutes plus tard, les pilotes se relancent sur une piste libérée des drapeaux jaunes et c’est Valtteri Bottas qui s’installe en tête du classement en 1’47"262.

Le Finlandais est ensuite relayé en tête du classement par plusieurs pilotes : Sainz (1’45"730), Bottas (1’44"522), Kvyat (1’44"518) et Bottas (1’43"720). Lewis Hamilton est en 5e position à plus de 5 dixièmes de son équipier.

La Ferrari la mieux placée est celle de Kimi Raikkonen en 3e position (1’44"115) alors que Vettel est 19e… Nous sommes à la mi-séance.

Quelques minutes plus tard, Lewis Hamilton fait enfin un bon tour et prend la tête du classement en 1’43"348. Son équipier Valtteri Bottas réplique en 1’43"647 et il reste donc à la deuxième place.

Les affaires de Sebastian Vettel ne s’arrangent pas puisque sa Ferrari est démontée par ses mécaniciens et ses ingénieurs dans les stands. Après un tour "rapide" l’ingénieur de Vettel a dit à la radio que le problème était toujours là, mais sans s’étendre sur la nature de ce problème.

Il reste 15 minutes lorsque Valtteri Bottas se replace en tête du classement après avoir bouclé un tour en 1’43"057. Lewis Hamilton améliore aussi (1’43"158), mais ce n’est pas suffisant pour battre son équipier.

Kimi Raikkonen améliore en fin de séance en 1’42"837, mais Valtteri Bottas réplique aussitôt en 1’42"742. C’est une bataille entre Finlandais à laquelle seul Lewis Hamilton semble avoir la possibilité de se mêler.

Chez Red Bull, Max Verstappen se plaignait de quelque chose qui ne fonctionnait pas bien sur son moteur et le Néerlandais a eu du nez puisqu’il doit finalement ranger sa Red Bull blessée sur le bord de la piste.

C’est donc Valtteri Bottas qui signe le meilleur temps devant la Ferrari de Kimi Raikkonen et l’autre Mercedes de Lewis Hamilton. Quant à Sebastian Vettel et Max Verstappen, ils doivent espérer maintenant que leur équipe trouvera des solutions à leurs problèmes avant la qualification.