On a encore assisté à une magnifique course à Bakou ce matin. Le vent soufflait fort sur la grille, et cinq pilotes calent ! Il s’agit d’Aitken et d’Albon d’abord, respectivement premier et deuxième hier, mais aussi de Markelov, Günther et Ghiotto.

Devant, les MP Motorsport sont lentes au départ et Latifi en profite pour prendre la tête de la course, devant Sette Camara. Le Brésilien est plus rapide que le Canadien et le pilote Carlin passe la DAMS au deuxième tour. Parti douzième, Russell est déjà en lutte pour la troisième place avec Norris et Boschung. Norris force le passage au virage 3 et passe Boschung au quatrième tour, mais la bataille continue, avec De Vries qui vient se mêler à la lutte. Boschung perd du terrain, se fait dépasser par tout le monde, et Norris et Russell partent à la chasse de Latifi.

S’ensuit une superbe bagarre pour la deuxième place entre Latifi, Norris et Russell. Norris essaie de passer Latifi par l’extérieur au premier virage mais il freine trop tard et doit prendre l’échappatoire : il perd des places et laisse Latifi et Russell seuls en lutte pour la deuxième place. Russell s’aide du DRS au tour suivant pour dépasser le pilote DAMS et s’échappe immédiatement pour aller essayer de chercher Sette Camara, qui est quatre secondes devant.

En tête, Sette Camara bloque ses roues, ce qui aide Russell à revenir. Puis le jeune pilote ART enchaîne les tours rapides et fond sur la Carlin du Brésilien. Alors qu’il ne reste plus que cinq tours, Russell prend une première fois très brièvement la tête de la course, mais Sette Camara a bien suivi et reprend sa position au virage suivant. Le pilote ART s’aide alors du DRS pour porter une attaque infaillible. Sette Camara essaie bien de reprendre le dessus au premier virage, mais c’est trop tard : Russell file vers sa première victoire.

Il reste une place sur le podium derrière ces deux pilotes, et rien n’est joué entre Latifi et De Vries. A l’avant-dernier tour, le Néerlandais tente une attaque sur le Canadien, mais Latifi bloque bien la trajectoire. De Vries ne lâche rien et s’empare de la troisième place au virage 3, résistant ensuite au DRS de la DAMS derrière lui.

George Russell signe donc d’une très belle manière sa première victoire en F2. Sette Camara termine deuxième devant Nyck De Vries. Latifi a réussi à conserver sa quatrième place face à Norris. Plus loin, en sixième place, on retrouve Maini, malchanceux hier. Ferrucci et Merhi prennent les derniers points.

Norris reste en tête du championnat pilotes avec 53 points, un seul point devant son coéquipier Sette Camara. Albon est troisième avec 41 points. Avec ses deux pilotes aux deux premières places, Carlin est évidemment assez largement en tête du championnat constructeurs : l’équipe revenante en F2 compte 105 points tandis que la deuxième, DAMS, n’en a que 59.