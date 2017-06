Il fait encore un grand soleil ce matin à Bakou pour la deuxième et dernière course de F2 du week-end. Parti en pole, Boschung conserve cet avantage au premier virage, mais Rowland prend la tête au deuxième virage. Pendant ce temps, le leader du championnat, Charles Leclerc, a chuté de la huitième à la dixième position.

Boschung est en difficulté et Nato et Latifi le dépassent coup sur coup au deuxième tour, avant que De Vries ne fasse de même deux tours plus tard. Le Néerlandais s’attaque ensuite à Latifi et s’empare de la troisième place. En tête, Rowland se plaint du fait qu’il ne peut pas passer les vitesses sur sa DAMS : le Britannique ralentit et doit abandonner. C’est un coup dur pour Rowland, qui avait aujourd’hui l’occasion de reprendre des points sur Leclerc au championnat.

Un tour plus tard, nouveau coup de théâtre quand De Vries sort de la piste au virage 3 et doit lui aussi abandonner. Dans le même temps, Leclerc a augmenté la cadence et a dépassé Markelov, Sirotkin et Boschung. Au dixième tour, le pilote PREMA attaque King et prend la troisième place. Juste devant, Latifi s’inquiète et demande à ses ingénieurs si sa vitesse est bonne, ce à quoi ils lui répondent que Leclerc arrive...

Effectivement, au 12è tour, Leclerc double Latifi et part maintenant à la chasse au Nato. Chaque tour, l’écart entre le Monégasque et le Français se réduit, Leclerc enchaînant les meilleurs temps au tour. Deux tours avant la fin, on apprend que Leclerc (et Canamasas, accessoirement) écope d’une pénalité de 10 secondes pour ne pas avoir ralenti sous drapeaux jaunes.

A l’avant-dernier tour, Charles Leclerc prend la tête en dépassant Norman Nato, mais avec les 10 secondes de pénalité ajoutées à son temps à l’arrivée, Leclerc n’est classé que deuxième. La victoire revient donc à Norman Nato, mais Charles Leclerc réalise tout de même une bonne opération : grâce à sa deuxième place et son meilleur tour en course, son avance sur Rowland au championnat est désormais de 42 points.

Latifi finit troisième, comme hier. King est quatrième, de peu devant King et Markelov. Matsushita et Ghiotto prennent les derniers points.