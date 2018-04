Des changements ont eu lieu sur la grille depuis la séance de qualifications. Ferrucci, qui s’était qualifié à une belle cinquième place sur sa Trident, a été disqualifié pour une pression minimale des pneus non conforme. Même sanction pour les deux Arden : disqualification, mais pour une raison différente. Treize personnes s’occupaient des voitures de l’équipe alors que seules douze sont autorisées. Du coup, tous trois s’élanceront du fond de la grille, juste devant Latifi qui n’a signé aucun chrono suite à sa sortie de piste.

Nouveau rebondissement au moment du départ du tour de formation : Lando Norris, leader du championnat et deuxième sur la grille, cale ! Il est poussé dans la voie des stands en compagnie de Makino, qui a subi le même sort.

Sur la grille, les feux s’éteignent et Albon ne s’élance pas très bien : cela profite à Russell, troisième sur la grille, qui prend l’avantage au premier virage. C’est pire pour Aitken et Merhi, qui eux aussi calent sur la grille ! Le premier tour nous offre beaucoup de dépassements, et alors que De Vries et Markelov remontent, Günther (qui partait du fond de grille rappelons-le) subit une crevaison à l’arrière gauche à la suite d’un contact avec Delétraz. Le Suisse doit quant à lui abandonner au premier virage.

Le premier tour n’est pas terminé, Albon a repris l’avantage sur Russell pour la tête de la course, et la voiture de sécurité entre déjà en action : Ghiotto a perdu le contrôle de sa voiture sur un vibreur et s’est crashé dans le mur d’en face. Ceci permet à toutes les voitures qui ont calé de recoller au peloton.

La voiture de sécurité retourne aux stands à la fin du quatrième tour et on assiste à une belle lutte pour la première place entre Albon et Russell, coupée court quand Russell s’arrête changer de pneus dès que c’est possible, soit au début du septième tour. Au même tour, Maini - qui était en bonne position dans les points - est extrêmement lent en piste, tandis que Günther est lui carrément à l’arrêt dans un échappatoire.

Un tour plus tard, Albon le leader de la course s’arrête aux stands, mais cela ne se passe pas aussi bien que pour Russell, avec un problème à la roue arrière droite : Russell et De Vries le passent ! Pendant ce temps, Maini s’énerve à la radio car son problème revient régulièrement : après son arrêt aux stands, le pilote indien s’arrête en bout de la voie des stands et abandonne.

Albon perd beaucoup de temps coincé derrière Nissany, puis finit par réussir à le passer. En tête, Russell creuse l’écart à coups de meilleur temps au tour : il a à la fin du 10ème tour cinq secondes d’avances sur De Vries. On assiste ensuite à divers dépassements en milieu de peloton : Markelov remonte ainsi à la sixième place, Norris à la dixième.

Au 18ème tour, la course est relancée car la voiture de sécurité revient en piste : cinquième, et en lutte avec Markelov, Roy Nissany va taper le mur à la sortie du virage 4. Fukuzumi, en délicatesse avec ses pneus, en profite pour changer de gommes, son Arden cale mais peut redémarrer ensuite. Le Japonais revient ensuite aux stands, semble abandonner... et repart une nouvelle fois.

La voiture de sécurité s’efface alors qu’il reste neuf tours : au premier virage, le leader Russell se loupe légèrement, De Vries pense en profiter mais lui aussi file tout droit au premier virage, empêchant Russell de revenir en piste ! Derrière eux, Markelov aussi tire tout droit.

Du coup, c’est Fuoco qui se retrouve en tête, devant Albon, Sette Camara et Aitken, qui avait calé au départ ! Le pilote ART réussit d’ailleurs à dépasser le pilote Carlin au premier virage un peu plus tard et le voilà troisième. A cinq tours de la fin, aucun regret pour Markelov dont le moteur part en fumée alors qu’il était en 13è position.

A l’entame du 25è tour, Albon récupère la place qui était la sienne au début de la course en doublant Fuoco dans la ligne droite grâce au DRS : revoilà le pilote thaïlandais en tête. Au même moment, De Vries abandonne et il ne reste plus que treize pilotes en piste.

Il y a encore trois tours à parcourir quand Latifi se jette à l’intérieur sur Sette Carama au premier virage : c’est un peu trop rapide et le Brésilien reprend l’avantage. Devant eux, Aitken dépasse Fuoco au troisième virage, sans l’aide du DRS.

Après bien des péripéties, Alex Albon remporte sa première victoire en F2 ! Jack Aitken fait un magnifique deuxième, lui qui avait calé au départ. Antonio Fuoco complète le podium. Sette Camara termine quatrième, devant Latifi et Norris. Septième et huitième, Boschung et Merhi occuperont la première ligne de la grille demain. Les derniers points reviennent à Makino et Gelael.