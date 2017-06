Bakou est le circuit le plus sensible à la performance moteur à ce stade de la saison. Encore plus qu’à Montréal, tout gain de puissance se traduira sur les temps en raison des longues périodes d’accélération.

Près de 59 % du tracé se négociera à plein régime en qualifications. Ce sera le cas pour la majorité du dernier secteur, entre le T16 et le freinage du premier virage. Les pilotes auront le pied au plancher durant vingt-quatre secondes pour atteindre 330 km/h, DRS ouvert.

Bakou joue avec les limites de la consommation. Selon les simulations, les concurrents devront réaliser environ 4 % d’économie d’essence pour ne pas dépasser les 105 kg alloués. Au Canada, ce pourcentage s’élevait à 8 %.

Les freins seront sollicités sur 20 % du tour, de quoi permettre aisément aux systèmes de récupération d’énergie de réalimenter les stocks d’énergie.

Le circuit se situe dans la moyenne pour les appuis aérodynamiques. Les vitesses de passage en courbe seront similaires à celles vues à Sotchi (entre 75 et 120 km/h).

Notes sur le tracé

Après Spa (7004 mètres), Bakou est le deuxième circuit le plus long du calendrier avec 6003 mètres. Situé 28 mètres sous le niveau de la mer, la piste est souvent soumise aux rafales et se négocie dans le sens antihoraire. On y attend une moyenne de 28°C.

T1 – Abordé à environ 320 km/h, ce freinage mène sur un gauche serré. Les dégagements ne manquent néanmoins pas. Malgré d’autres décélérations, les freins ne devraient pas être mis à rude épreuve tant il y a d’occasions pour les refroidir. Il s’agit du premier des nombreux virages à angle droit du tracé. On prévoit une vitesse de pointe autour de 330 km/h en qualifications, voire 340 km/h avec l’aspiration. Même si les disques montent en température dans le sinueux secteur intermédiaire, ils sont assez froids avant le premier virage au terme de l’interminable ligne droite.

T2 – Le deuxième gauche à 90° débouche sur une nouvelle ligne droite. C’est une bonne opportunité de dépassement avant le troisième gauche à angle droit.

T4 – Ce droite à 90° mène à une chicane gauche-droite (T5-T6) où l’on peut apercevoir les Flame Towers à l’horizon.

T8-9 – Si la majeure partie de la piste est large pour un circuit urbain, le T8 et le T9 offrent un véritable contraste avec une section étroite et technique serpentant autour du château et des rues médiévales et pavées de la vieille ville.

T11 – Avec sa crête et ses murs très près, le T11 pénalise la moindre faute.

T13 – Ce gauche légèrement cambré se négocie à plein régime avant un T14 identique, puis un gros freinage en amont du gauche serré en dévers qu’est le T15. Le rail est proche en sortie. Attention à ne pas le toucher à la ré accélération.

T16 – Ce dernier freinage précède l’enchaînement ultrarapide du T17 au T20 menant à la longue ligne droite et à la voie des stands, où l’on retrouve une petite chicane à l’entrée.