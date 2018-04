L’impressionnant Lando Norris avait fait forte impression aux essais hivernaux, le voilà qui remet ça à l’occasion de la première séance de qualifications de l’année. La séance avait débuté avec des pilotes impatients d’en découdre, attendant le feu vert à la sortie des stands. Ferrucci était le premier à réaliser un tour chrono, mais son temps a très vite été battu.

Après tous les premiers tours lancés, c’est le champion de GP3 en titre George Russell qui était en pole position provisoire, sur sa ART. Les pilotes sont alors - comme d’habitude - tous rentrés aux stands pour passer des pneus neufs, laissant la piste vide... ou presque. Artem Markelov était en effet seul en piste, profitant d’une piste pour lui tout seul. Ca ne lui aura pas réussi puisqu’il ne s’élancera que 17è...

Les dix dernières minutes arrivent et les pilotes ressortent progressivement des stands. Le jeune pilote indien Maini semble pouvoir menacer Russell, mais une erreur dans le deuxième secteur l’éloigne du meilleur chrono. Sentant sa pole provisoire en danger, Russell met toutes ses forces dans la bataille et améliore encore son chrono !

Albon se rapproche à seulement deux centièmes de Russell mais ne parvient pas à le déloger de la première place. C’est finalement Lando Norris qui dans les dernières minutes réussit à s’emparer de la pole position, malgré un gros écart de trajectoire dans le dernier virage.

Plus personne ne parviendra à battre ce nouveau meilleur temps, même si Nyck de Vries réussit le meilleur troisième secteur, prenant du même coup la quatrième place.

Lando Norris s’élancera donc en pole de la course longue demain, devant George Russell et Alex Albon. Nyck de Vries est quatrième devant Delétraz et Sette Camara. Fukuzumi et Makino, les deux Japonais, se suivent en quatrième ligne, tandis que Aitken et Günther complètent le top 10. Grosse déception pour des pilotes confirmés comme Ghiotto (12è), Latifi (15è) et Markelov (17è).