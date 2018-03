Après avoir manqué une partie de la session de l’après-midi la veille, Günther est le pilote qui passe le plus de temps en piste en ce début de dernière matinée d’essais, afin d’essayer de rattraper le temps perdu. Bien que Maini, détenteur du meilleur chrono hier, est brièvement repassé devant Günther, l’Allemand d’Arden a vite repris la première position, en tournant en 1.42.756, battant ainsi le meilleur chrono réalisé jusqu’ici dans ces essais (détenu par Maini).

Dans la deuxième heure d’essais, le premier drapeau rouge a été brandi : Aitken était à l’arrêt avec sa ART au virage 8. Quand la séance a repris, il ne restait plus que 45 minutes d’essais, donc les équipes en ont profité pour tourner leur préparation sur les arrêts aux stands, les changements de pneus... Par conséquent, le chrono de Günther n’a pas été battu et il a terminé la matinée en tête devant Delétraz, Russell, Aitken et Sette Camara. Makino est sixième devant Maini et Ghiotto. Albon et Fuoco complètent le top 10.

L’après-midi, Ghiotto a été le premier pilote à revenir en piste et c’était lui qui était en haut de la feuille des temps, avant que Merhi ne lui passe devant. Une fois encore l’après-midi, les équipes se sont concentrées sur les simulations de course et les chronos étaient donc moins bons que ceux du matin.

Deux drapeaux rouges sont ensuite venus interrompre cette dernière session d’essais hivernaux : le premier a été causé par Markelov et sa Russian Time, et le deuxième par Ralph Boschung, tous deux dans la dernière heure. Finalement, le classement a surtout été modifié dans les dix dernières minutes, quand Fukuzumi et son Arden se sont hissés en première place, suivis un peu plus loin par Günther.

Au final sur la journée, c’est encore une fois le classement du matin qui est conservé en ce qui concerne les meilleurs chronos réalisés. Les essais hivernaux de F2 s’achèvent ainsi et la saison commencera officiellement sur ce même circuit de Sakhir, à Bahreïn, du 6 au 8 avril, dans deux semaines.