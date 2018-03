Les pilotes ont aujourd’hui encore bénéficié de belles conditions météorologiques pour cette deuxième journée d’essais à Bahreïn.Dès le début de la session du matin, les pilotes ont vite pris la piste pour profiter au maximum du temps de roulage accordé. Après Ghiotto, Delétraz et Russell, c’est Maini qui s’est emparé du meilleur temps à la fin de la première heure. C’est également le premier pilote à passer sous la barre de la minute 43.

Le premier drapeau rouge du matin a été sorti quand Markelov est parti en tête à queue au virage 8, et le deuxième à cause d’un souci sur la DAMS d’Alex Albon, qui l’a contraint à s’arrêter à l’entrée de la voie des stands. Aitken a ensuite bien essayé de déloger Maini de la première place, en vain. Le chrono du pilote indien n’a pas pu être battu et il a terminé la matinée en tête, devant Aitken et De Vries.

Les températures ont évidemment augmenté l’après-midi et les équipes ont toutes consacré leur temps de roulage à des simulations de course : par conséquent les meilleurs chronos signés ont été bien loin de ceux du matin ! Pour preuve, Boschung a longtemps été en première position avec un chrono dans la minute 47, soit quatre secondes plus lent que Maini le matin.

Dans les quinze dernières minutes, Ferrucci a fini par réussir à déloger Boschung de la première place en tournant en 1.45.522, encore très loin des temps du matin. Aitken et sa ART ont encore une fois été très assidus en piste puisqu’avec 86 tours au compteur c’est le pilote qui a le plus tourné aujourd’hui.

Au final, le classement de la séance du matin est celui des meilleurs temps de la journée : Maini devant Aitken, de Vries, Ghiotto et Delétraz. Russell est sixième devant Norris, Günther, Makino et Fukuzumi.

Demain aura lieu la dernière journée d’essais avant le lancement de la saison.