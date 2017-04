Les essais privés sur le circuit de Bahreïn se sont conclus aujourd’hui sur le circuit de Sakhir et malgré la défaite subie lors du Grand Prix disputé au même endroit il y a trois jours, l’équipe Mercedes a impressionné grâce à Valtteri Bottas, auteur du meilleur temps de la journée mais surtout d’un nombre impressionnant de tours avec 143 boucles parcourues.

Comme nous vous le rapportions ce midi, Mercedes en a profité pour tester une configuration sans t-wing et le résultat semble plutôt bon si l’on s’en tient à la journée de l’équipe qui a toutefois connu un léger contre-temps.

Ferrari a connu un contre-temps bien plus important puisque Sebastian Vettel avait parcouru moins de 10 tours à la mi-séance. L’Allemand a pu rouler cet après-midi et malgré le manque de kilomètres, il a signé un bon deuxième temps, proche de Bottas.

Il devance Carlos Sainz, qui a pris le relais de Daniil Kvyat à la mi-séance, et les deux hommes ont fait parcourir plus de 120 tours à la STR12 qui, après les problèmes rencontrés depuis Melbourne, en avait bien besoin. Vandoorne, dont la McLaren a parcouru 82 tours du circuit de Sakhir, est quatrième ! C’est tout simplement le plus gros roulage en une journée jamais effectué par la MCL32 mais aussi sa meilleure apparition dans la hiérarchie.

Magnussen suit Vandoorne et devance Ocon dont le temps de la matinée a bien tenu. Le Français a été remplacé par Sergio Pérez en cours de journée et le Mexicain, s’il a parcouru plus de kilomètres que son équipier, n’a pas décollé du fond de classement avec un programme qui ne portait pas sur la performance.

Kvyat termine la journée au sixième rang devant Gary Paffett qui a largement dépassé les 100 tours aujourd’hui et montre à Williams qu’il tient la forme, d’autant que la journée s’est disputée sous de grosses chaleurs. Sergey Sirotkin s’intercale entre Paffett et Gasly.

Ce dernier a peu roulé chez Red Bull et pour une raison inconnue, sa RB13 n’a pas quitté le garage pendant la majeure partie de l’après-midi. Il devance Wehrlein et sa Sauber qui ont échoué à quelques unités des 100 tours parcourus, et donc Pérez.

Les temps de la journée :