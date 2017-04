Deux jours seulement après le Grand Prix, les équipes se sont retrouvées sur le circuit de Bahreïn afin de procéder à des essais privés. Les deux premières des quatre journées d’essais dans le courant de la saison se disputent sur le circuit de Sakhir et lors de la première matinée, c’est Daniel Ricciardo qui a signé le meilleur temps.

L’Australien devance Hamilton qui n’a pas pu rouler à sa convenance à cause d’un problème sur la Mercedes W08. Un incident mineur qui a toutefois engendré une perte de temps importante pour l’équipe allemande.

Nico Hulkenberg a signé le troisième temps en s’étant essentiellement concentré sur des essais aérodynamiques et devance Lance Stroll et Romain Grosjean.

Antonio Giovinazzi a retrouvé la Formule 1 avec Ferrari et a parcouru 67 tours du circuit de Bahreïn, soit plus que n’importe quel autre pilote, pour finalement signer le sixième temps. Il devance Vettel, sur Ferrari également, mais l’Allemand conduit des essais pour Pirelli et roule avec des gommes spéciales afin de ne pas donner d’avantage à la Scuderia.

Marcus Ericsson pilotait la Sauber C36 ce matin et a également roulé sans problème pour finalement devancer la Force India pilotée par Alfonso Celis Jr.

Sean Gelael était au volant de la Toro Rosso pour ses grands débuts au volant d’une Formule 1 mais a été ralenti par une casse moteur au bout de 4 tours, avant de reprendre la piste.

Quant à Honda et McLaren, les ennuis continuent puisque la MCL32 confiée à Oliver Turvey n’a pu parcourir que 2 tours du circuit de Sakhir en raison d’un problème de pression d’eau a contraint l’équipe au changement complet du moteur. La galère continue donc pour la lanterne rouge du championnat.

Les temps à 13 h :