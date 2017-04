La première des deux journées d’essais sur le circuit de Bahreïn a vu Daniel Ricciardo pointer en tête à la pause, mais alors que l’Australien avait parcouru 43 tours à 13h, il n’a fallu que deux tours de plus pour que la RB13 ne rencontre un souci mécanique.

C’est donc la troisième équipe a rencontrer un problème mécanique aujourd’hui après Mercedes et McLaren. Red Bull confirme qu’il s’agit bien d’une casse moteur, prouvant encore une fois le travail nécessaire à Viry. Un nouveau bloc propulseur va être monté dans la voiture pour que Pierre Gasly puisse disputer sa journée d’essais demain.

Sebastian Vettel ayant eu des problèmes mécaniques, ses essais menés avec le nouveau prototype Pirelli sont les seuls à continuer après le drapeau à damiers de cette séance, sous lequel Lewis Hamilton est le plus rapide.

Le pilote Mercedes a bien rebondi de son problème mécanique du matin et est descendu en 1’31"961, un chrono qui lui permet de terminer tout juste devant Antonio Giovinazzi sur la Ferrari. Le jeune Italien est décidément très rapide et son temps en atteste. Il a quasiment parcouru 100 tours du circuit de Sakhir.

Daniel Ricciardo termine troisième malgré un roulage quasi nul dans la deuxième partie de journée. L’Australien cèdera le volant à Pierre Gasly demain et doit être frustré de sa journée.

En parlant de frustration, c’est finalement à 16h30 que Turvey a réussi à reprendre la piste après un changement total du moteur de la McLaren. La situation, grotesque, en devient carrément caricaturale et l’on se demande s’il s’agissait du moteur évolué ou non.

Romain Grosjean a vécu une journée studieuse et a grimpé au quatrième rang devant Felipe Massa. Le Brésilien avait pris le relais de Lance Stroll pour la deuxième partie de la journée et devance Hulkenberg et le Canadien.

Sean Gelael a découvert la F1 et s’en tire avec un temps honorable et une journée sans faute. Il termine nettement devant Alfonso Celis Jr, dont les chronos sont toujours peu encourageants.

Marcus Ericsson aura été l’un des plus lents, juste devant Oliver Turvey, mais il a franchi la barre symbolique des 100 tours, prouvant au moins la fiabilité de sa Sauber.

Les temps à 17h :