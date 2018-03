C’est logiquement dans de chaudes conditions qu’ont débuté les essais ce matin, avec déjà 27 °C dans l’air. La première heure a surtout été consacrée aux tours d’installation, avant que Luca Ghiotto effectue enfin un tour dans la minute 44. L’Italien a ensuite battu son propre meilleur chrono à mi-séance, en pneus mediums.

La suite de la session matinale a été plus chaotique puisqu’il y a eu plusieurs drapeaux rouges. D’abord, Alex Albon s’est arrêté au virage 13, puis c’est Maini qui a dû stopper sa Trident, cette fois dans la lige droite des stands. Enfin, à dix minutes de la fin, Latifi a causé le troisième drapeau rouge avec sa DAMS, permettant ainsi à Ghiotto de conserver son meilleur temps. Il faut noter que l’écurie ART n’a réalisé aucun tour chrono, malgré 27 et 29 tours parcourus par ses pilotes.

Après 90 dernières minutes mouvementées dans la séance du matin, l’après-midi a été plus calme puisqu’il n’y a eu qu’un seul drapeau rouge, quand Markelov a dû s’arrêter au virage 8, avant de réussir à repartir. Merhi était le pilote le plus rapide après les premiers tours effectués, mais c’est Albon qui a terminé la première heure en tête.

Delétraz est ensuite le premier pilote à être passé sous la minute 44, et peu de changements ont eu lieu pendant un long moment : le chrono du Suisse semblait intouchable. Mais dans les dix dernières minutes, Nyck de Vries a finalement réussi à prendre la première position.

Derrière De Vries et Delétraz, le troisième meilleur chrono de la journée est celui de Ghiotto réalisé le matin, de très peu devant Lando Norris, troisième cet après-midi. Maini est cinquième devant Fuoco et Boschung. Günther réalise le huitième meilleur temps de la journée devant Sette Camara et Aitken.