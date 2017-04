La saison de Formule 2 est lancée ! Cette séance d’essais libres a débuté sous un ciel nuageux, même si la température de la piste atteignait les 45 °C. Comme d’habitude, les premières minutes ont été consacrées aux tours aux ralentis. Mais dès la sixième minute Cecotto Jr signe un temps compétitif, bien vite délogé de la première place par Matsushita. Le tour suivant, on est dans la neuvième minute des essais libres et c’est Oliver Rowland et sa DAMS qui prennent le commandement.

Avec une température si élevée, les pneus se dégradent rapidement et il n’y avait ensuite plus de moyen d’améliorer. Charles Leclerc a réussi à conserver ses pneus jusqu’à la quinzième minute, lui permettant de passer troisième, mais le classement n’a ensuite plus bougé et la deuxième partie de la séance d’essais a été consacrée aux simulations de course.

Finalement, les faits les plus marquants de cette séance ont eu lieu quand quelques pilotes se sont fait surprendre par la chaleur et n’ont pas réussi à démarrer leur voiture lors des essais de départ à la sortie de la voie des stands, obligeant les commissaires de piste à pousser les voitures jusqu’à leur équipe afin que celle-ci puisse redémarrer la F2.

Oliver Rowland prend donc le meilleur chrono de cette unique séance d’essais libres, moins d’un dixième devant Markelov. Derrière le Russe, c’est très serré puisque seulement neuf millièmes séparent Leclerc de son coéquipier Fuoco. Norman Nato est cinquième devant Ghiotto, De Vries et Cecotto Jr. On retrouve ensuite des pilotes qui se suivent d’extrêmement près : Matsushita, Malja, Sette Camara et King se tiennent en moins de 60 millièmes.

Les temps :

1. - Oliver Rowland - DAMS - 1:42.221 - 16 tours

2. - Artem Markelov - RUSSIAN TIME - 1:42.313 - 13

3. - Charles Leclerc - PREMA Racing - 1:42.372 - 15

4. - Antonio Fuoco - PREMA Racing - 1:42.381 - 12

5. - Norman Nato - Pertamina Arden - 1:42.594 - 13

6. - Luca Ghiotto - RUSSIAN TIME - 1:42.715 - 14

7. - Nyck De Vries - Rapax - 1:43.052 - 6

8. - Johnny Cecotto - Rapax - 1:43.146 - 16

9. - Nobuharu Matsushita - ART Grand Prix - 1:43.213 - 15

10. - Gustav Malja - Racing Engineering - 1:43.230 - 14

11. - Sergio Sette Camara - MP Motorsport - 1:43.260 - 15

12. - Jordan King - MP Motorsport - 1:43.265 - 15

13. - Nicholas Latifi - DAMS - 1:43.232 - 15

14. - Sean Gelael - Pertamina Arden - 1:43.355 - 13

15. - Ralph Boschung - Campos Racing - 1:43.479 - 12

16. - Stefano Coletti - Campos Racing - 1:43.632 - 16

17. - Nabil Jeffri - Trident - 1:43.891 - 16

18. - Sergio Canamasas - Trident - 1:43.958 - 15

19 - Louis Delétraz - Racing Engineering - 1:44.016 - 14

20. - Alexander Albon - ART Grand Prix - 1:44.360 - 15