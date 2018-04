Les conditions météorologiques sont toujours idéales cet après-midi à Bahreïn, où Günther est en pole suite à sa huitième place de la veille. A ses côtés s’aligne Sean Gelael, mais comme hier des voitures calent ! Gelael et Latifi ne peuvent s’élancer pour le tour de formation, ce qui laisse un trou en première ligne avant le départ.

Lors du départ, ce sont trois voitures qui calent une nouvelle fois ! Les deux ART sont concernées, ainsi que Ferrucci. Markelov et Ghiotto réussissent à les éviter et à prendre un bon envol, mais c’est De Vries qui a le mieux réussi son départ puisqu’il a pu prendre la tête de la course, devant Günther. Comme hier, les premier tours sont durs pour Albon qui a chuté au classement.

En cinquième position, Norris semble soudain connaître un problème sur sa Carlin : il ralentit et on pense un instant qu’il va plonger dans la voie des stands... mais finalement il continue - après s’être fait doubler par Ghiotto - et reprend un rythme de course correct. Il réussit à repasser Ghiotto et à retrouver sa cinquième position.

Devant, Markelov continue sur sa lancée d’hier et dépasse Günther : à la fin du quatrième tour, le Russe est deuxième à 2 secondes 9 de De Vries. Pendant ce temps, en milieu de peloton, Fuoco, Fukuzumi et Merhi se battent pour la neuvième place. Merhi était parti en pneus tendres et ceux-ci ne tiennent pas la distance : l’Espagnol est forcé de s’arrêter aux stands changer de gommes.

Au dixième tour, décision surprise chez PREMA où on accueilli le leader de la course, Nyck De Vries aux stands ! Le Néerlandais passe en pneus tendres mais laisse la tête de la course à Markelov et chute en treizième position. Fuoco a quant à lui réussi à distancer Fukuzumi et il lutte à présent avec Boschung pour la septième place, mais le Suisse résiste bien aux attaques de l’Italien.

Les bons chronos de De Vries en pneus tendres donnent des idées à certains et Delétraz et Fuoco choisissent de s’arrêter changer de pneus également. De Vries remonte assez facilement et se retrouve assez vite sixième derrière Ghiotto. Devant, Günther s’inquiète de l’état de ses pneus et voit les deux Carlin dangereuses dans ses rétros.

Sur la fin de course, De Vries double Ghiotto pour passer cinquième, tandis que Günther a fort à faire avec Sette Camara qui essaie de l’attaquer... ce qui permet à Norris d’essayer lui aussi de doubler son coéquipier, sans succès. L’avantage des pneus tendres de De Vries commence à s’estomper sur les tous derniers tours et le pilote PREMA ne peut revenir sur la lutte pour la deuxième place.

Après sa performance phénoménale d’hier, Markelov remporte une victoire bien méritée aujourd’hui. Günther prend son premier podium en F2 lors de sa deuxième course et Sette Camara complète le podium. Norris termine quatrième devant De Vries et Ghiotto. Boschung et Fukuzumi empochent les derniers points.