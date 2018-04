Il fait grand beau temps sur le circuit de Sakhir, où la température de la piste atteint déjà 46 °C, alors qu’il fait presque 31 °C dans l’air. Presque tous les pilotes ont fait le choix de partir en pneus mediums, à l’exception des Trident de Maini et Ferrucci qui sont en pneus tendres. Mais le départ est retardé car Merhi et Markelov calent sur la grille après le tour de formation : du coup, les pilotes partent pour un nouveau tour de formation alors qu’on réduit la distance de course d’un tour.

Au départ, Russell en deuxième position patine et laisse filer trois concurrents devant lui. Au contraire, le départ du poleman Lando Norris est parfait et le jeune britannique compte déjà plus de deux secondes d’avance sur Sette Camara à la fin du premier tour. Roberto Merhi est le premier abandon de cette saison 2018, après seulement deux tours il rentre garer sa voiture dans la voie des stands.

De Vries s’empare de la deuxième position mais au troisième tour il a déjà plus de 4 secondes de retard sur Norris. Nissany, qui partait dernier, écope d’un drive through pour être parti avant l’extinction des feux. Pendant ce temps, de nombreux dépassements ont lieu en milieu de peloton, avec notamment Markelov qui entame une remontée.

En dixième position, Markelov continue d’assurer le spectacle mais il bloque ses roues et sort trop large, perdant la position qu’il venait de gagner face à Günther. Au neuvième tour, Aitken attaque Günther au premier virage et Markelov en profite pour s’infiltrer : la bagarre est magnifique et c’est Markelov qui a le dernier mot au final, s’emparant de la huitième place.

Devant, Norris continue de creuser l’écart : au bout de dix tours, il a plus de neuf secondes d’avance sur De Vries en deuxième position ! D’autant plus que le Néerlandais de chez PREMA est en très grandes difficultés avec ses pneus et il se fait dépasser par Sette Camara et Albon, alors que Russell n’arrive pour l’instant pas à le dépasser, même avec le DRS.

Makino et Ghiotto se touchent au premier virage et Makino en sort avec une crevaison. Quelques instants plus tard, Russell double De Vries au premier virage... mais s’arrête aux stands un tour plus tard pour passer en pneus tendres.

Deuxième et troisième, Sette Camara et Albon rentrent aux stands au même moment au seizième tour, laissant la deuxième position à De Vries, dont les temps ont fini par se stabiliser. Sette Camara et Albon ressortent derrière Russell Albon ressortant même derrière Delétraz, qui s’est déjà arrêté. Un tour plus tard, c’est le leader Lando Norris qui change de pneus, suivi par De Vries et Markelov.

Avec ses pneus tendres plus frais, Sette Camara prend l’avantage sur Russell. Derrière, Ghiotto écope d’un drive through pour sa collision avec Makino. Dès son premier tour en pneus tendres, Lando Norris s’empare du meilleur temps au tour.

Markelov - qui est parti de la voie des stands rappelons-le ! - trouve l’ouverture sur De Vries - parti quatrième - et prend la sixième place à dix tours du drapeau à damiers. Le Russe continue sa remontée ! Sa prochaine étape consiste à dépasser Louis Delétraz et le pilote Russian Time y parvient assez rapidement : le voilà cinquième !

Albon connaît de gros soucis avec son DRS, ce qui l’handicape logiquement dans la longue ligne droite des stands dans sa bagarre avec Russell, mais le pilote DAMS réussit finalement à dépasser la ART. Et derrière Russell se trouve maintenant... Markelov ! Le Russe ne fait qu’une bouchée du débutant en F2. Va-t-il aller chercher un podium en étant parti de la voie des stands ?

Markelov fond en tout cas sur Albon et il trouve l’ouverture à cinq tours de la fin ! Peut-il empêcher Carlin de signer un doublé en doublant Sette Camara qui n’est qu’une petite seconde devant lui ? Il n’arrive en tout cas pour l’instant pas à rentrer dans la zone DRS à moins d’une seconde du Brésilien. En tête, Lando Norris gère son avance sans souci.

Il ne reste que deux tours et voilà Markelov avec moins d’une seconde d’écart sur Sette Camara dans la ligne droite des stands : le Russe utilise son DRS tente une attaque mais le Brésilien aussi est expérimenté et conserve sa position.

A l’entame du dernier tour, Markelov sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps et lui et Sette Camara s’échangent les positions : le Brésilien conserve l’avantage. Finalement, Markelov n’a plus l’occasion d’attaquer et doit faire attention au retour d’Albon.

Lando Norris remporte la course devant son coéquipier Sette Camara, c’est un doublé Carlin. Markelov finit troisième après une course magnifique de sa part. Albon est quatrième devant Russell, De Vries et Gelael. Günther, Boschung et Aitken récoltent les derniers points.