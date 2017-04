Le ciel est ensoleillé aujourd’hui pour la toute première course de F2 de la saison. Leclerc avait signé la pole hier devant son équipier Fuoco, mais l’Italien a été sanctionné pour avoir gêné Markelov : Fuoco a perdu trois places et c’est donc De Vries qui s’aligne en première ligne aux côtés de Leclerc. Gelael et Deletraz s’élancent quant à eux de la voie des stands.

A l’extinction des feux, De Vries a dû maudire la pénalité de Fuoco, car le Néerlandais est du mauvais côté de la piste et prend un mauvais départ : Nato le passe rapidement, tout comme Markelov. Nato met la pression sur Leclerc et le Français passe le Monégasque à l’entame du troisième tour. Mais le pilote Arden ne parvient pas à s’échapper et dans les premiers tours tous les pilotes se suivent de très près, sans toutefois réussir à se doubler.

Seulement six tours se sont écoulés quand Ghiotto se plaint déjà de la dégradation de ses pneus. Dans les stands, les pneus mediums sont prêts, mais les pilotes restent encore un peu en piste. Au septième tour, Charles Leclerc prend l’aspiration dans la ligne droite et reprend la tête de la course en doublant Nato au premier virage. Le tour suivant, Ghiotto réalise la même manœuvre pour dépasser Matsushita pour le gain de la cinquième place. Quelques virages plus loin, le Japonais se fait aussi doubler par King.

Les premiers pilotes - Coletti et Malja - s’arrêtent finalement changer de pneus au bout de dix tours. Rowland double Matsushita en piste, le Japonais de ART semble en grandes difficultés mais il continue. Au 12ème tour, Rowland double King, tandis que derrière eux Latifi endommage son aileron avant. Le Canadien rentre logiquement aux stands réparer sa voiture.

Au quatorzième tour, aucun des hommes de tête ne s’est encore arrêté aux stands, et Markelov dépasse Nato au premier virage. Leclerc a profité de la baisse de rythme du Français pour creuser un écart de deux secondes. Nato est le premier devant à s’arrêter changer de pneus, et Leclerc l’imite un tour plus tard. Le Monégasque ressort juste devant le Français : Nato attaque Leclerc, les deux pilotes sont côte à côte, et Norman Nato passe par l’extérieur ! De Vries, Ghiotto, Rowland et King passent aux stands tous le même tour.

Enfin, Markelov est le dernier des hommes de tête à s’arrêter aux stands, à la fin du 17ème tour. Dans sa stratégie le Russe a perdu la tête de la course, car Nato et Leclerc le passent largement alors que le pilote Russian Time sort de la voie des stands. Dans le peloton, la bagarre fait rage à plusieurs niveaux, dans et hors des points. Gelael écope d’un drive through pour avoir dépassé la vitesse limite dans les stands... et il excède encore cette vitesse limite lors de sa pénalité ! Cette fois, la direction de course lui inflige cinq secondes de pénalité.

Devant, l’écart entre Nato et Leclerc se stabilise à environ trois secondes, alors que Markelov est esseulé en troisième position. A l’entame du 29ème tour, Rowland réalise un magnifique dépassement sur De Vries, par l’extérieur au premier virage, et le Britannique s’empare de la quatrième place. De Vries a des problèmes avec ses pneus, et le tour d’après c’est un autre Britannique, Jordan King, qui le double au premier virage, par l’intérieur cette fois. Luca Ghiotto n’attend pas le premier virage du tour suivant et dépasse intelligemment De Vries un peu plus loin dans ce 28è tour.

A cinq tours du drapeau à damiers, Markelov roule subitement beaucoup plus vite que Leclerc et Nato et leur reprend beaucoup de temps. Derrière eux, Albon double un De Vries en grande souffrance sans aucune difficulté. Avec ses pneus plus frais, Markelov avale Leclerc à trois tours du but et fond sur Nato. Le Russe tourne trois secondes plus vite que le Français et il le dépasse très facilement alors qu’il reste deux tours. Au début du dernier tour, King dépasse Rowland et prend la quatrième place, alors qu’il partait onzième.

Artem Markelov remporte la première course de la saison, devant Nato et Leclerc. Signalons que les vingt pilotes au départ ont terminé la course, un fait rare en F2. King est quatrième devant Rowland et Albon. Septième, Ghiotto devance Matsushita et Fuoco. De Vries termine finalement dixième et empoche le dernier point.

Le classement de la course :

1. Artem Markelov - RUSSIAN TIME

2. Norman Nato - Pertamina Arden

3. Charles Leclerc - PREMA Racing

4. Jordan King - MP Motorsport

5. Oliver Rowland - DAMS

6. Alexander Albon - ART Grand Prix

7. Luca Ghiotto - RUSSIAN TIME

8. Nobuharu Matsushita - ART Grand Prix

9. Antonio Fuoco - PREMA Racing

10. Nyck De Vries - Rapax

11. Nicholas Latifi - DAMS

12. Sergio Sette Camara - MP Motorsport

13. Ralph Boschung - Campos Racing

14. Sergio Canamasas - Trident

15. Johnny Cecotto - Rapax

16. Stefano Coletti - Campos Racing

17. Sean Gelael - Pertamina Arden

18. Gustav Malja - Racing Engineering

19. Nabil Jeffri - Trident

20. Louis Delétraz - Racing Engineering