L’Allemagne est un marché-clef pour la F1 et Chase Carey l’a bien compris. C’est pour cela que l’homme fort de Liberty Media se battra pour que la F1 conserve un Grand Prix Outre-Rhin à l’avenir.

Dans le même temps, Chase Carey veut que d’autres écuries allemandes s’engagent en F1 pour connaître le même succès que Mercedes.

« Nous avons un champion allemand, une voiture allemande championne, un Allemand qui se bat pour le titre cette année et nous aimerions avoir d’autres équipes allemandes. »

Chase Carey pense « bien sûr » à BMW, Porsche ou Audi. Les deux dernières marques devraient d’ailleurs bientôt décider si elles s’engagent en F1 en 2021.

« Notre but est que des entreprises comme celles-ci dirigent des équipes en F1, et c’est pourquoi nous en sommes en train d’ajuster l’environnement technique et économique. »

Pour rendre hommage au plus grand champion – allemand – de la F1, Chase Carey renommera d’ailleurs « Michael Schumacher » une des salles de conférence de ses nouveaux bureaux, à Londres.

« Michael est une figure culte du sport. Il est la définition du pilote de F1 ultime, donc nous lui rendrons hommage » explique Carey.