Et si les caractéristiques du circuit de Monaco convenaient bien mieux à Ferrari qu’à Mercedes ? Telle est la crainte que l’on éprouve en ce moment du côté de la firme à l’étoile.

En effet, la Mercedes a un empattement plus long que la Ferrari – la Mercedes a d’ailleurs l’empattement le plus long du plateau. Or, on le sait, les rues princières sont étroites et tortueuses, ce qui favorise les voitures un peu moins longues. Un empattement plus long est plus efficace dans les courbes rapides et moins dans les virages lents. Si la Mercedes était ainsi parfaitement adaptée au circuit de Barcelone, l’affaire pourrait être sensiblement différente à Monte-Carlo.

« Une voiture avec le plus long empattement sur une piste avec tant de virages lents… nous pourrions être plus lents que Ferrari » s’inquiète ainsi Valtteri Bottas.

Niki Lauda, le directeur non-exécutif de Mercedes, n’est pas d’un avis différent de son pilote. Il rappelle que Mercedes souffrait ainsi par le passé à Singapour, autre circuit étroit.

« Dans les virages serrés, nous aurons des problèmes avec l’empattement le plus long. Ce sera même encore pire qu’à Singapour. Pour le moment, Ferrari a certains avantages pour Monaco que nous n’avons pas. »

Mercedes, suivi de Force India et Renault ont l’empattement le plus long du plateau, juste devant Ferrari. Sauber, Toro Rosso et Williams ont en revanche l’empattement le plus court.