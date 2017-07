Le système de jetons, qui limitait de fait le développement des moteurs, a été abandonné pour cette saison. Les motoristes ont donc entière latitude pour pousser leurs développements à fond, et éventuellement changer totalement de concept.

C’est ce qu’a fait Honda cette année. Pour le moment, le moins que l’on puisse dire, c’est que les progrès sont lents à venir. Cependant, argumente Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, sur le long terme, l’abandon des jetons va grandement aider la firme japonaise.

« Nous avons introduit un nouveau concept d’unité de puissance cette saison, donc cette année serait presque comme une nouvelle première année en F1 pour moi. Mais notre objectif est de développer le concept de 2017 en 2018 et, je l’espère, aussi en 2019. Donc le poids du moteur, son centre de gravité, son moteur thermique, tout ira dans la même direction que les trois autres manufacturiers. Si nous avions toujours le système de jetons, nous n’aurions pu faire toutes ces modifications cette saison – et nous n’aurions pas pu introduire les Spec 2 et 3. »

« Je n’ai pas compté combien de jetons tout cela aurait coûté, mais peut-être que ç’aurait été difficile de modifier et d’introduire la Spec 3 actuelle en utilisant le système de jetons de l’an dernier. »

La mise au placard des jetons redonne ainsi un nouvel espoir à Yusuke Hasegawa, qui adresse en même un temps un message à McLaren.

« Nous préparons la Spec 4. Nous ne sommes pas encore au niveau de Mercedes et Ferrari. Mais je suis vraiment confiant, je suis toujours excité quand nous introduisons une évolution parce que nous réduisons l’écart avec les leaders. Donc, de ce point de vue, notre rythme de développement est bon. »

« Pour nous améliorer par rapport à l’an dernier, nous devions modifier le concept du moteur. Mais l’an prochain, nous garderons le même concept. C’est bon de voir que nous pouvons le garder parce que le développement et les progrès de cette année seront directement connectés à ceux de l’an prochain. Donc cela signifie que nous ne devons pas stopper le développement actuel. De ce point de vue, nous avons d’ores et déjà commencé le design de l’an prochain. »