Le Jour des Morts (ou « Dia de Muertos ») au Mexique est l’équivalent de notre Toussaint ; mais ce jour, qui célèbre aussi la continuité de la vie, se passe plutôt dans une ambiance festive et colorée et attire nombre de touristes.

L’an dernier, eu égard à l’actualité tragique récente des dernières années de la F1, les organisateurs du Grand Prix du Mexique s’étaient retenus d’organiser des événements autour du Jour des Morts. Cette année, la course aura lieu le 29 octobre, soit quelques jours avant le Dia de Muertos, et les organisateurs comptent bien mettre en valeur cette tradition pour l’audience internationale.

« Cette année, nous voulons jouer un peu plus sur le Jour des Morts » a confié Rodrigo Sanchez, le responsable du marketing du Grand Prix.

« Depuis la première année, nous pensions à faire ce genre de choses. Nous n’étions pas très sûrs de notre méthode, pour y donner une perspective internationale, parce que bien sûr, il y a un risque pour les pilotes à courir en F1. »

Notons d’ailleurs que le circuit du Grand Prix porte officiellement le nom des Frères Rodriguez, tous deux décédés en pleine course, en 1962 (Ricardo) et en 1971 (Pedro).

« Depuis la première année, nous nous disions qu’il faudrait peut-être faire quelque chose pour commémorer les frères Rodriguez. Nous voulions rechercher ce pont, cette connexion entre la F1, les sports automobiles et le Jour des Morts. »

L’an dernier, le Grand Prix du Mexique fut un franc succès populaire en attirant 135 000 personnes, dont 30 % d’étrangers, rien que le dimanche. Seul Silverstone fit mieux (139 000 spectateurs). Selon Rodrigo Sanchez, la course rapporterait près de 750 millions de dollars en retombées économiques au pays.

L’actualité récente autour du fameux « Mur » promis par Donald Trump – que les Mexicains ne veulent évidemment pas payer – entraîne un certain regain patriotique. Selon Rodrigo Sanchez, on devrait ainsi voir encore plus de ferveur dans les tribunes, notamment pour soutenir Sergio Perez (le pilote Force India a lui-même milité contre la construction du mur et s’est séparé d’un sponsor qui le soutenait).

« C’est une année où les Mexicains se rassemblent vraiment et affirment leur fierté d’être Mexicains. Ils montrent ce qu’est le Mexique et ne vont pas se laisser abattre par des commentaires » promet Sanchez.