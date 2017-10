Les Williams étaient plutôt compétitives ce samedi, mais elles n’ont pu arracher une place en Q3 face aux Renault ou aux Force India.

11e de la Q3, Felipe Massa aura le choix de ses pneus demain et semble s’en satisfaire.

« J’ai fait le meilleur tour possible dans la voiture. C’était presque un tour parfait. Malheureusement, ce n‘était pas suffisant pour entrer en Q3. Je suis heureux de mon tour. Peut-être que la 11e place est meilleure que la 10e, en partant du côté propre de la piste et avec de nouveaux pneus. Concentrons-nous sur la course de demain et voyons ce que nous pouvons faire. Nous sommes dans la lutte et c’est le plus important. »

Lance Stroll a pâti d’une voiture instable, notamment dans la section du stadium, et reconnait ses erreurs. Il partira néanmoins 12e, juste derrière son coéquipier.

« Ce n’était pas un travail parfait. La Q1 était OK, et ensuite en Q2, mon premier relais était bon au début, mais après, il y a eu les drapeaux jaunes. Je n’ai pas pu bien préparer les pneus lors du relais suivant et j’ai fait beaucoup d’erreurs. Mais à la fin j’ai réussi un tour, bien que je pense qu’il aurait été très difficile de rentrer en Q3. Nous partons de la 12e place, c’est une longue course demain, nous sommes dans le milieu du peloton et je pense que nous pouvons marquer des points. Nous devons juste régler quelques trucs et avoir une bonne course. Ce sera difficile pour tout le monde en raison de l’altitude. »

Paddy Lowe, le directeur technique, sous-entend que Williams va mener une course stratégique demain.

« Nous avons le libre choix des pneus et je pense que notre rythme de course pourrait aussi jouer en notre faveur face aux voitures devant nous. Nous chassons les points, nous voulons en marquer avec les deux voitures demain. »