La température ambiante est de 24° à quelques instants du départ du Grand Prix des Etats-Unis, dix-septième manche du championnat 2017 de F1.

Les 20 pilotes viennent s’aligner sur la grille de départ avec Lewis Hamilton et Sebastian Vettel sur la première ligne ; Bottas et Ricciardo sur la deuxième.

A l’extinction des feux, Vettel prend un excellent départ et prend la tête de la course devant Lewis Hamilton qui a bien essayé de fermer la porte mais sans y parvenir.

Le top 12 au premier passage : Vettel, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Ocon, Raikkonen, Alonso, Sainz, Massa, Perez, Kvyat et Verstappen.

En tête de la course, Sebastian Vettel se met immédiatement hors de portée du DRS de Lewis Hamilton alors que Bottas a déjà totalement décroché. Il faut dire que Bottas a bien du mal à retenir Daniel Ricciardo derrière lui. Il a repoussé deux attaques viriles, mais d’autres sont annoncées…

Au 6e tour, Hamilton qui est revenu subitement tente une attaque sur Vettel et passe immédiatement. Et c’est maintenant Vettel qui est hors de portée de Hamilton pour actionner son DRS.

Hartley change ses pneus au 9e tour, Stroll au 11e, Ricciardo au 12e (il abandonne 3 tours plus tard), Ocon, Alonso au 15e, Vettel au 17e, Kvyat au 19e, Bottas au 20e, Hamilton au 21e, Raikkonen au 22e. Verstappen au 25e.

Le top 10 au 26e tour : Hamilton, Vettel (+3"6), Bootas (+9"025), Raikkonen (+11"829), Verstappen (+22"311), Massa, Ocon, Perez, Sainz et Kyat.

Fernando Alonso est contraint à l’abandon dans le 25e tour. C’est le troisième pilote à abandonner après Hulkenberg et Wehrlein en début de course.

En tête de la course, Lewis Hamilton ne voit plus Sebastian Vettel (+6 secondes) dans son rétroviseur alors que Bottas et Raikkonen ne sont plus qu’à un jet de pierre de la Ferrari du champion allemand. Max Verstappen va bientôt accrocher ce petit train puisqu’il n’a plus que 2 secondes de retard sur le dernier wagon (Raikkonen) dans le 37e tour.

Petite surprise dans le 38e tour puisque Max Verstappen rentre pour changer ses pneus. Il troque ses gommes tendres pour des pneus super tendres. Cela pourrait nous laisser penser que les hommes de têtes qui sont tous en pneus tendres pourraient se retrouver en difficulté en fin de course…

Chez Ferrari, on a compris l’alerte et Vettel change ses pneus au 39e tour pour prendre lui aussi des super tendres. En piste, Raikkonen prend l’avantage sur Bottas dans le 43e tour alors que Vettel revient très vite sur Bottas.

Vettel fait la jonction avec Bottas dans le 50e tour et c’est la troisième place qui est en jeu. Et même peut-être la deuxième si Kimi Raikkonen laisser passer son équipier en fin de course.

Vettel prend la troisième place de Bottas dans le 51e tour et il ne reste que Raikkonen et Hamilton devant lui. Hamilton est hors de portée, mais Raikkonen devrait lui céder sa deuxième place avant la ligne d’arrivée. C’est fait dans le 52e tour.

Derrière, c’est maintenant Verstappen qui est à l’attaque de Bottas, mais si le Néerlandais passe, cela se fait un peu moins proprement puisqu’il l’a un "peu" poussé dehors… Bottas rentre pour changer ses pneus à trois tours de l’arrivée. Mais si on craint pour les pneus de Lewis Hamilton chez Mercedes, le Britannique a encore un avantage de 14 secondes et ce sera suffisant.

Lewis Hamilton remporte donc la victoire et avec Bottas, il offre le titre mondial des constructeurs à Mercedes. Vettel termine sur la deuxième marche du podium, Verstappen sur la troisième. Le Néerlandais a dépassé Raikkonen dans les derniers instants de la course ! Mais Max est sorti des limites de la piste pour ce dépassement... Ce podium est donc peut-être sujet à une enquête des commissaires à venir.

Suivent pour les points : Raikkonen, Bottas, Ocon, Sainz, Perez, Massa et Kvyat.

Mise à jour : la décision est très vite tombée : 5 secondes de pénalité pour Verstappen. Raikkonen récupère le podium, Verstappen sa 4e place.