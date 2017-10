C’est sous une température de 27° que commence la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix des Etats-Unis, dix-septième manche du championnat 2017 de F1.

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste, Verstappen et Vettel en tête. Il s’agit tout d’abord de faire un tour d’installation pour tout vérifier. Quelques minutes plus tard, Brendon Hartley signe le premier chrono de la journée en 1’41"499.

Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement : Sainz (1’37"125, 1’36"813), Vettel (1’36"603), Ricciardo (1’36"534), Raikkonen (1’35"562) et Hamilton (1’35"125). Il reste 40 minutes avant le drapeau à damier.

Chez Toro Rosso, Daniil Kvyat se plaint d’une direction très lourde. Chez Red Bull, Max Verstappen semble économiser son moteur, car à la mi-séance, il n’a toujours pas bouclé le moindre tour chronométré.

Il reste 29 minutes avant la fin de la séance lorsque la direction de course déploie la voiture de sécurité virtuelle. Romain Grosjean a en effet planté sa Haas dans le gravier à la sortie du virage 7. Le Français a perdu l’arrière de sa voiture et s’est aussitôt excusé auprès de son équipe.

La séance est relancée quelques minutes plus tard et Vettel prend la tête du classement immédiatement en 1’34"570. Mais Hamilton ne tarde pas à répliquer en 1’34"478 et personne ne fera mieux ce matin malgré les améliorations des uns et des autres en dernière partie de séance. Vettel est toutefois à moins d’un dixième du Britannique !

A noter que la pénalité de Max Verstappen est désormais confirmée : 15 places.

Rendez-vous à 23 heures pour les qualifications et, avant cela, tout au long de la soirée pour de nouvelles informations F1.