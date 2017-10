Nous voici au Texas pour la 17e manche du championnat 2017 de F1. On aurait pu s’attendre à un beau ciel bleu sur Austin, mais ce n’est pas le cas, le ciel est très gris et la piste mouillée.

C’est donc en pneus pour la pluie et en intermédiaires que les pilotes vont commencer cette première séance d’essais libres.

Pierre Gasly étant retenu au Japon où il devrait défendre ses chances pour le titre en Super Formula, Toro Rosso a fait appel à Brendon Hartley pour le remplacer. Et Carlos Sainz étant désormais chez Renault, Daniil Kvyat fait son retour chez Toro Rosso, mais pas avant cet après-midi, car ce matin, c’est Sean Gelael qui est en action.

Chez Sauber, c’est Charles Leclerc qui est en piste ce matin au volant de la monoplace de Pascal Wehrlein.

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et ils sont plusieurs à se relayer en tête du classement : Bottas (1’50"529), Verstappen (1’50"314), Hamilton (1’50"146), Verstappen (1’47"922) et Massa (1’47"692). Il reste un peu moins d’une heure et certains pilotes se relancent en pneus slicks…

C’est avec ces pneus que Vettel prend la tête en 1’45"960, mais la piste est encore très humide par endroits et ils sont nombreux à attendre une amélioration des conditions de piste avant de se relancer.

Quelques minutes plus tard, Daniel Ricciardo se relance et fixe le meilleur temps en 1’40"297 et puis en 1’39"366. Cela donne des idées à d’autres et ils sont deux à le relayer en tête du classement durant les 30 dernières minutes de cette séance.

Verstappen (1’38"158) et Hamilton (1’36"935 et 1’36"335) avant qu’une légère pluie fasse son apparition à 10 minutes du drapeau à damier.

A noter que Fernando Alonso n’a pas été en mesure de boucler un tour chronométré ce matin.

Point pénalités : Après Stoffel Vandoorne (moteur, 5 places) hier, nous avons eu confirmation d’autres pénalités lors de ces Libres 1.

Nico Hülkenberg va prendre 20 places suite à un changement de 3 composants de son moteur Renault, avec des pièces testées en vue de 2018.

Brendon Hartley doit lui utiliser aussi un nouveau moteur Renault (sur la voiture utilisée avant par Kvyat et Gasly), soit 25 places de pénalité.

Enfin Max Verstappen devrait aussi écoper d’une pénalité mais le nombre de places n’est pas encore connu. Ce sera au minimum 15 places, selon le nombre d’éléments qui seront changés.